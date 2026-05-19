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位於台南六甲的台灣智慧機器人創新與應用研發中心今（19）日成立，將與沙崙的機器人研發中心，以及柳營機器人製造中心共同組成台南機器人產業「金三角」。當被問到如何吸引機械業從台中重鎮來到台南，台南市副市長趙卿惠受訪指出，台南有許多傳統產業轉型升級案例，對於吸引科技及機械業進駐台南都有信心。今年4月，國科會在台南沙崙智慧綠能科學城成立「國家智慧機器人研究中心」，總統賴清德致詞說，機器人做為國家未來重要產業，期許中心未來在技術研發上領先，形成跨域人才匯聚之地，並成為產學研關鍵橋梁。1個月之後，台南又迎來新的機器人基礎建設，智慧機器人創新與應用研發中心聚焦在實際應用，透過實體場域驗證、輝達（NVIDIA）「數位雙生」虛擬模擬，將機器人從測試來到商業化落地，實際解決產業困難點，譬如可緩解餐飲業缺工問題的送餐、備料機器人。趙卿惠表示，沙崙機器人研究中心、六甲機器人應用中心相繼成立，位於台南柳營的機器人製造中心的53公頃產業用地環評已送到中央審查，目標在今年底或明年年中之前完成行政程序，加速產業進駐，對於解決台南區域均衡相當關鍵，讓南科、沙崙雙引擎紅利可以擴散到溪北地區。她進一步提到，因為嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心鄰近台南溪北地區，希望可以進一步整合周邊工業區，把53公頃擴大到100公頃，讓全球產業紅利可以導入台南。台中大肚山目前為台灣機械業重鎮，機械公會理事長莊大立今日也前來參加成立大會。對於台南發展機器人產業，如何吸引更多智慧機械進駐到台南的「機器人金三角」？對此，她說，台南具備有許多傳統產業，包括汽車零組件、自行車零組件及扣件產業，也擁有許多傳統產業轉型升級的成功案例，譬如鋼鐵業的志鋼切入AI服務供應鏈，打造算力機櫃，認為不管是產業「南漂」，或是科技、機械服務傳產進駐台南，認為都有信心可以相輔相成。