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▲大韓（左）、民國（右）、萬歲（中）過去上育兒節目的萌樣吸了大票姨母粉，但爸爸宋一國表示現在的他們已經進入叛逆期。（圖／翻攝自宋一國IG）

韓國超人氣三胞胎大韓、民國、萬歲過去因為和爸爸宋一國一起參與育兒綜藝《超人回來了》紅遍全亞洲，如今轉眼已經成為國二青少年。爸爸宋一國在近日登上電視節目，無奈透露三個兒子目前正面臨嚴重的叛逆期，尤其是民國變得超敏感，在他上節目前還會來警告：「不准在電視上聊我的私事！」看著兒子們的頂嘴和轉變，無數次感覺髒話已經差點要飆出喉嚨，卻只能硬生生憋回去。宋一國在今（19）日播出的節目《早晨庭院》中聊到了三胞胎已經國二，隨之而來的青春叛逆期，讓宋一國吃足苦頭。宋一國在節目中舉例，就在進棚錄影的前一天晚上，自己正坐在客廳研讀這次節目的腳本，沒想到兒子突然走過來，並用抗拒的語氣警告爸爸說：「這是什麼？不要在電視上聊我的私事。」讓宋一國當場見識到青春期少年的叛逆威力。原本宋一國還不敢說是哪個兒子，怕孩子們看到節目又會抗議，但後來笑說在上學的兒子們應該不會看節目，又忍不住爆料：「就是民國！」宋一國苦笑表示，三個孩子現在都很有個性，不過之中又以民國的心思最為敏感。宋一國感嘆，以前那個聽話的乖巧兒子彷彿不見了，眼前像是坐著完全不認識的陌生人，看著叛逆期的兒子，「有時候髒話都已經卡在喉嚨快飆出來了，卻還是得忍住不能說出口。」宋一國最後幽默自嘲：「大概是我以前造的孽太多了！」他表示小時候自己對母親也有過許多叛逆行徑，如今都「三倍奉還」回報在自己身上。宋一國笑說最近一陣子自己打電話回老家關心母親的頻率變高了，因為每當看到三個兒子的反叛行為，就會在孩子身上看見自己當年的影子，忍不住在心裡深深懺悔。宋一國還在節目中分享，三胞胎現在的體型早就已經超越身為成年人的自己。目前老大大韓的身高已經暴風抽高到186公分，老二民國緊追在後達到183公分，就連最小的萬歲也已經擁有180公分的挺拔身材，一字排開完全是模特兒等級。