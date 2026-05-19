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▲周杰倫小女兒小周周在機場被目擊，整個人神韻超像媽媽昆凌。（圖／翻攝自微博@文亦向暖）

華語歌壇天王周杰倫在2014年與妻子昆凌結婚，隔年生下大女兒小周周（Hathaway）、2017年生下兒子小小周（Romeo）、2022年生下小女兒Jacinda，升級為一家五口。而夫妻倆一直都對小孩隱私非常保密，從未公開過孩子長相。不料近日周杰倫結束中國溫州演唱會，現身機場準備前往泰國清邁時，被目擊大女兒也在身旁，才10歲的她已暴風抽高，雖然用帽子、墨鏡、口罩將臉遮好遮滿，但整個人散發的氣質都幾乎神複製媽媽昆凌。周杰倫近日結束溫州場的演唱會後，被目擊現身機場準備前往泰國清邁，陪妻子昆凌錄製陸綜《中餐廳10》。不料他的大女兒小周周竟也現身，只見小周周穿著粉橘色半拉鍊休閒上衣，搭配白色短裙、與黑色瑪莉珍鞋子及中筒襪，背著可愛的毛絨包包。雖然她整張臉遮好遮滿，不僅戴著棒球帽，還戴上墨鏡與口罩，但整體神韻還是跟媽媽昆凌超像，小周周還可愛的對著粉絲們揮手。除此之外，最引人注目的就是她的身高，才10歲的她，竟已經有了一雙筆直大長腿，讓粉絲驚呼：「竟然長這麼高了，跟媽媽超像」、「我還以為是昆凌，這氣質跟身高絕了，好漂亮啊」、「這簡直是昆凌的複製貼上」、「以後一定很漂亮。」周杰倫與昆凌雖然時常在社群分享日常，但都沒有露出過孩子們的正臉，只有背影、側面，或是將五官用貼圖擋住，不過從輪廓都可看出，3名小孩都繼承了父母的優良基因。目前姊弟3人都在澳洲墨爾本就讀貴族學校，常常有人目擊周杰倫親自接送上下學，展現天王的慈父面貌。