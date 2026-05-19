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雄獅旅遊：推獨家北海道行程 親子同行最高可折2萬

▲2026台北國際觀光博覽會（TTE）於 5 月 22 日至 5 月 24 日，在台北世貿一館盛大登場，圖為往年盛況。（圖／記者葉盛耀攝）

雄獅推出獨家北海道行程吃蟹住全新度假村 每人41888元

預約困難夢幻列車「北陸雪月花號」包車 7日每人83900元起

▲北陸觀光列車「雪月花」為趟次稀少、預約相當困難的夢幻列車。(圖／雄獅旅遊提供)

可樂旅遊：「首爾清州 5 日」下殺8999 元起

▲ 可樂旅遊祭出韓國買一送一優惠，暢遊神話世界樂園，也能欣賞夢幻繡球花。（圖／濟州觀光公社提供）

旅展現場才有 國外自由行最高省3000元

東南旅遊：推一站式親子旅遊

▲東南旅遊近日主打孝親之旅，規劃全家都適合的景點與行程。（圖／東南旅遊提供）

台北國際觀光博覽會（TTE）於 5 月 22 日至 5 月 24 日在台北世貿一館盛大登場，旅行社業者齊推優惠，雄獅旅遊瞄準暑假親子旅遊商機，小孩最高可折團費1萬，親子出遊北海道最高可折2萬。可樂旅遊主打「兒童報名最高減萬元」、「熱門票券買一送一」雙重優惠，並有多款限量超值商品，「首爾清州 5 日」玩愛寶樂園、環湖鐵道自行車等，旅展下殺8999元起。雄獅旅遊表示，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約 1 成。暑假親子出遊需求強勁，家長偏好飛行時間短、樂園密集度高的亞洲行程，今年第二季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近3成。雄獅提到，韓國線則搭上新航線話題，推出「星宇首航韓日雙國釜山九州6日」，一次暢遊雙國精華，每人 4萬7900 元起；若想尋找高 CP 值親子行程，「暑降首爾樂天童話小旅行 4 日」，暢遊樂天世界樂園，每人只要1萬5999 元起。長線行程部分，歐洲線主打極光與經典地標，兩人同行最高可享第二人折9,000元，如「經典冰島冰與火之旅 11 日」帶領旅客深入《白日夢冒險王》取景地，體驗冰川健行、藍湖溫泉與震撼的火山熔岩洞穴，每人16萬2900元起。雄獅也透露，將在旅展現場也首創業界唯一「全球鐵道專區」，每日推出限定行程優惠，配置專屬業務駐點諮詢，及販售限量文創小物。行程規劃包含「近鐵雙鐵道」及九州「筑後廚房美食列車」，更有趟次稀少、預約相當困難的夢幻列車北陸雪月花號包車，7日行程每人8萬3900元起。可樂旅遊推出多款號稱超值行程，「首爾清州 5 日」早去晚回，玩享愛寶樂園、環湖鐵道自行車及網紅景點，旅展下殺8999 元起。韓國「樂高樂園、樂天世界雙主題5日」亦僅需1萬8900元起。還有兩位大人帶一位兒童不佔床、最高可折價1萬元，首推「關西FUN暑假～日本環球影城5日」，每人5萬2800元起，加碼日本環球影城快速通關四項券，以及台灣獨家包場派對。長線商品中，「奧捷童話小鎮10日」旅展價77,900元起，布拉格連住3晚、贈送一日交通券，讓旅客充分感受當地風情；「德瑞不思議10日」84,900元起，遊歷鐵力士山、景觀列車、夜宿古城旅館，結合壯麗山景與中世紀氛圍。高端旅遊部分，可樂旅遊獨家規劃2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，10月下旬展開10至13天行程，售價19萬800元起，第二人最多可享8,000元的早鳥優惠。此外，夏季各地節慶活動繽紛登場，日本東北期間限定的青森睡魔祭，可樂旅遊保留貴賓觀覽席，避免擁擠人潮即可觀賞祭典，限量席位每人5萬1800元起。近期韓劇《21世紀大君夫人》的浪漫花火場景引起討論，帶旅客走進傳統慶典「落火遊戲5日」，順遊松島海上纜車、慶南文化巡禮，最低2萬2900元起，第二人再折5000元。自由行旅客也有好康，旅展現場購買國外自由行商品最高每人折3000元。主打精緻全包式度假的Club Med系列商品，可樂旅遊旅展祭出全面優惠，無論是適合蜜月的馬爾地夫、模里西斯、賽席爾，或提前預約冬季到北海道度假村滑雪玩雪，現場報名付訂每人皆可折２000元。可樂旅遊也推出指定國外票券搶購活動，其中最矚目的「日本環球影城與JR鐵路周遊券」組合商品限量買一送一，還有關西樂享周遊券豪華版、東北樂享周遊券、新濠影滙水上樂園、九州暢遊套票等多款商品也是通通買一送一。東南旅遊同樣主攻暑假，針對家庭客群推出一站式親子旅遊及初夏抗漲優惠，精選韓國五大人氣樂園，從首爾、釜山到濟州島，將交通、門票、動線一次整合，降低家長規劃壓力，讓旅程回歸「陪伴」本質。首爾三大樂園一次到位，包括愛寶樂園、樂天世界與樂高主題樂園，避免反覆拉車與排隊的不確定性。