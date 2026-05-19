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▲藤井風（右1）跟哥哥藤井空（左1）都是音樂家，長大後感情還是很好。（圖／IG@fujiikaze）

日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）近日更新IG，曬出與哥哥藤井空及兩位姊姊的「最強4兄弟姊妹」合照，4人並肩坐在窗邊，神情放鬆自然，藤井風坐在最邊邊，散發出滿滿老么感，粉絲立刻被這股濃濃的家庭氛圍融化，紛紛留言表示「老家感太重了」、「像過年回家看到的畫面」，也表示他們「好看到不合理」，可愛互動掀起熱烈討論。藤井風這次分享與兩位姊姊及哥哥藤井空的合照，哥哥是一名鋼琴與小號演奏家，一家人不只五官神韻十分相似，連整體散發出的氣質都如出一轍。第一張照片裡，4人各自擺出不同姿勢，氣氛輕鬆自在；第二張則同步雙手抱胸、望向斜上方，默契十足，宛如樂團宣傳照。站在哥哥姊姊身旁的藤井風表情格外放鬆，被粉絲笑說完全就是家裡最受寵的小弟。照片中還藏有讓粉絲驚喜的彩蛋，左起第二位姊姊身上穿的，正是藤井風2022年至2023年《Fujii Kaze LOVE ALL ARENA TOUR》巡演推出的大學T，這個細節立刻被歌迷認出，留言直呼「這也太熱血」、「家人真的超挺他」，也有人感性表示，「長大後兄弟姊妹感情還這麼好真的很珍貴」、「全家人都好看到不合理」、「我還以為這是新組成的音樂團體」，甚至有人注意到前方的愛心毛毯，笑說：「根本就是過年回老家的既視感！」藤井風1997年出生於日本岡山縣，今年28歲，是近年最具代表性的日本創作歌手之一。他從3歲開始接觸鋼琴，從小就展現過人的音樂天分，爵士、古典、流行歌曲都難不倒他；後來受到父親「未來是YouTube時代」的影響，12歲便開始將演奏影片上傳網路，逐漸累積知名度。2017年重新更新頻道後，他的翻唱影片受到業界注意，最終獲得唱片公司賞識，正式踏上歌手之路。2019年，藤井風搬到東京發展，並赴紐約進修音樂，同年舉辦首場個人演唱會，門票開賣即秒殺。2023年至2025年都曾來台開唱，每場門票迅速售罄，今年更把場地升級，確定10月31日唱進5萬人的高雄世運，名氣實力相當驚人。