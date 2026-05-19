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▲布萊德彼特年輕時在《大河戀》等片中的帥氣模樣，迷倒無數女性觀眾。（圖／翻攝自IMDb）

▲安潔莉娜裘莉（左）和布萊德彼特（右）因為離婚戰鬧到勢同水火，小孩子都選擇支持裘莉，與小布幾乎不往來。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特（左二）在孩子們小時候會帶他們出席首映活動，現在彼此卻形同陌路，他們更都公開和他切割。（圖／美聯社／達志影像）

曾是好萊塢最閃亮明星夫妻的布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，除了3個養子女外還有3個親生小孩，分別是長女希蘿以及一雙龍鳳胎諾克斯、薇薇安。已經17歲的諾克斯，在養姐莎哈拉的大學畢業上難得亮相，布裘粉絲驚嘆：「基因好強！簡直是翻版。」除了眉眼有裘莉的味道外，金髮、臉型、略帶不羈的氣質，都和爸爸小布有如一個模子刻出來。布裘從合作拍攝《史密斯任務》擦出愛火、遭疑是不倫之戀，一直到結婚兩年後花了8年多打離婚戰才澈底切割，始終是外界高度關注的目標。兩人早已勢同水火，孩子們也都選擇媽媽這一邊，莎哈拉早就去掉父姓，畢業典禮上也刻意不說出「彼特」，更沒邀小布來參加。諾克斯也一樣跟爸爸沒什麼聯繫，只有臉上的長相，絲毫隱藏不住彼此的血緣，被認為像是小布「複製貼上」。以前曾經迷過布裘的粉絲們，現在再看到他們的親生小孩，都不禁感嘆，小孩長得都像爸媽的完美結合，偏偏現在他們都跟爸爸斷絕往來，形同陌路，真的讓人唏噓。據歐美八卦報導，布萊德彼特也不願意和小孩們長期疏離，期盼等他們都成年、開始過自己的生活，能再拉近距離，殊不知孩子們已經完全沒有再理會他的意思。裘莉一直堅稱在私人飛機上遭到酒醉後的布萊德彼特動粗，甚至有小孩為了她也被攻擊，案件經過FBI調查後以證據不足撤銷，裘莉卻透過律師設法想重啟此案、把事情鬧到公眾眼前，結果未能如願，布萊德彼特的演藝界行情不受影響，倒是她已久未推出大片，聲勢不若以往，只有孩子們被她牢牢抓住，一個接一個宣告放棄父親，跟小布切割。讓小布傷心的是，養子女本來就是裘莉先收養、他後來才透過法律程序成為養父，他們偏向媽媽是情有可原，但親生的孩子也能和他不往來到這種程度，他很難釋懷。哪怕年紀最小的諾克斯與薇薇安今年7月就要滿18歲，已被裘莉深深影響的他們，大概也不會在短時間內重新接納爸爸，小布的願望上不知何時能實現。