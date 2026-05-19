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▲公視台語台最新影集《再見1987》將於8月30日播映，是大時代的虐戀戲，劇中方志友（右）與林哲熹（左）不捨對望並流下苦情眼淚，一告別就是40年，引發粉絲高度期待。（圖／公視台語台提供）

先前因傳出婚變消息而備受外界關注的金馬獎最佳女配角方志友，近日有全新問世。公視台語台今（19）日正式宣布，年度浪漫史詩影集《再見1987》隆重定檔於 8月30日播映。首波釋出的主視覺海報與預告中，方志友頂著現實中的話題熱度，在戲裡展現影后級的催淚演技，與男主角林哲熹飾演的台大學霸不捨對望並流下苦情眼淚和吻別，引發粉絲高度期待。《再見1987》故事細膩刻畫時代洪流下一段段關於愛戀、理想與分離的故事。方志友在劇中飾演性格叛逆的少女「邱雪」，邂逅了由林哲熹飾演的雅痞台大學霸「李俊賢」，兩人因反抗殖民政權的共同理念相知相戀、步入婚姻，卻無奈被大時代的歷史洪流無情拆散。在今日釋出的首波主視覺海報中，方志友與林哲熹眼神滿是不捨地深情對望，女方更當場流下苦情的眼淚，悲情氛圍拉滿。預告片中，方志友看著林哲熹輕聲訴說著「平安回家」，隨後兩人在大時代動盪前上演深情吻別，虐心指數爆表。除了方志友與林哲熹橫跨半世紀的苦戀引人矚目， 劇組特別邀請到兩位重量級韓國女星同台飆戲，分別是韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲，以及《機智醫生生活》的資深演技派文熙景。預告中，李侑菲對林哲熹的溫柔回眸，似乎預示著這段三角關係將面臨更多波折；而億萬票房男星禾浩辰在獄中悲慘受難的畫面，更為劇情埋下強烈的懸念。《再見1987》將於8月30日在公視台語台首播。