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▲崔俊熙發文感謝劉在錫送上禮金。（圖／翻攝自崔俊熙IG@1_6_9._9）

已故韓國影后崔真實的女兒崔俊熙，日前在首爾舉辦婚禮，現場除了聚集母親生前眾多演藝圈好友外，「國民主持人」劉在錫雖未受邀出席，卻低調透過曹世鎬轉交禮金，原來26年前，正是崔真實向業界人士建議了一句「劉在錫很有才華」，才讓他成為了家喻戶曉的主持人，因此崔真實也被劉在錫視為自己的恩人，背後原因曝光後感動大批網友。崔俊熙於5月16日與大11歲的圈外男友完婚，婚禮雖低調舉行，但現場星光雲集，包括李英子、洪真慶、嚴正化、李素羅、鄭善姬等崔真實生前好友都親自到場，替離開世界的好友守護女兒的重要時刻；值得一提的是，劉在錫雖然沒有受邀、也未出席婚禮，卻仍私下透過擔任婚禮主持人的曹世鎬轉交禮金，消息曝光後，立刻掀起韓網熱議。原來，劉在錫一直將崔真實視為人生恩人，26年前他還只是默默無名的新人主持時，崔真實曾主動向綜藝節目《同苦同樂》製作人推薦：「有個叫劉在錫的人很有才華，一定要用他看看。」正是這一句話，讓劉在錫獲得人生第一個大型主持機會，也因此逐漸走紅。更令人感動的是，兩人當時其實並沒有特別深厚的私交，但劉在錫始終記得這份提攜之恩，如今在崔真實女兒出嫁的重要日子，他選擇默默送上祝福，讓不少網友感嘆：「真正的人情味就是這樣」、「劉大神果然沒讓人失望」。