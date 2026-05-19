我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小小樹食老闆娘曹詩薇被封為「時尚界的小周慧敏」。（圖／翻攝自曹詩薇IG@vivienneallday）

台北人氣蔬食品牌「小小樹食」近年紅遍社群，而創辦人、賈靜雯表妹曹詩薇，也因亮眼外型與優雅氣質受到關注，甚至被不少網友封為「時尚界周慧敏」，除了經營蔬食餐廳外，她其實還是精品選物店Snob創意總監，不只美貌吸睛，時尚品味同樣備受名媛圈喜愛。除此之外，曹詩薇的老公Jeffery（劉千瑞）背景也十分驚人，已經在台灣打造餐飲王國。曹詩薇早年創立複合式精品店Snob，以獨特選品眼光迅速打開市場，不到2年便成為不少潮流女性與名媛愛店，由於她本身具備藝術與設計背景，因此不論空間陳列、美感氛圍或品牌風格，都帶有濃厚個人特色，也讓Snob成功在台灣精品與生活風格市場站穩腳步。而曹詩薇的另一半Jeffery（劉千瑞）來頭同樣不小，他是航博瑞樸集團執行長，畢業於美國加州大學爾灣分校經濟系，原本曾短暫待過金融業，但後來認為生活缺乏成就感，決定轉往餐飲產業發展，之後他赴美進修餐飲管理，更從基層開始累積實戰經驗，一步步建立自己的餐飲版圖。回台後，Jeffery陸續創立全台第一家龍蝦三明治The Lobster Bar 、Dears Waffle & Cafe等人氣餐飲品牌，並與曹詩薇共同打造小小樹食，旗下事業更橫跨餐飲、時尚與服飾領域，目標朝「食衣住行」全面發展，夫妻倆近年也被視為台灣新世代最具代表性的生活風格創業夫妻檔之一。除了時尚事業之外，曹詩薇如今最廣為人知的身份依舊是小小樹食創辦人，她將藝術美學與蔬食理念結合，打造兼具健康與時尚感的餐飲品牌，甚至以「一週兩次股份有限公司」作為品牌理念，希望大家一週只要有兩餐願意選擇蔬食，就能替環境與自己帶來改變，也讓小小樹食逐漸成為台北蔬食圈代表品牌之一。