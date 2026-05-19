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▲胡瓜（前排右）本想示範麥可傑克森經典的傾斜45度角舞步，結果人飛出去，鞋子留地上，場面很爆笑。（圖／民視提供）

流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）在知名神曲〈Smooth Criminal〉（犯罪高手）中，有一段抗拒地心引力的「45度角前傾」舞蹈，成為全球樂迷競相模仿的傳奇經典。胡瓜日前在節目《綜藝大集合》錄影現場，親自下場帥氣示範45度角，因為沒有穿特殊的裝置抓地舞鞋，加上搭檔阿翔中途手滑，導致胡瓜整個人直挺挺摔飛在軟墊上，摔完後地上竟然只剩下一雙鞋，讓全場觀眾大笑。錄影現場最失控爆笑的場面是擲筊舞蹈大賽。參賽者必須用舞蹈的方式擲筊，擲出聖筊才能晉級。為了搶奪獎金，開場大芭安苡葳就祭出高難度劈腿動作震撼全場，當地媽媽們也毫不客氣輪番展現精湛舞技，逼得藝人隊不得不使出殺手鐧。眼見強敵環伺，藝人徐新洋與余思達突發奇想，決定攜手挑戰麥可傑克森的45度反重力前傾。沒想到徐新洋在預備時方向完全傾錯，一秒破功直接搞笑翻車，讓坐鎮主持的胡瓜看不下去，當場揚言要親自下場，與阿翔聯手示範什麼叫正宗反重力傾斜。只見胡瓜神情認真、雙腳死死踩在木板上，由一旁的阿翔與余思達聯手抓住腳踝充當人體地錨，準備重現天王經典。但是高難度動作畢竟不好學，加上沒有穿特殊裝置抓地舞鞋，就在胡瓜直挺挺向前傾斜時，負責在後方抓腿支撐的阿翔體力不支瞬間放手，導致失去支撐的胡瓜像一根木樁一樣，毫無防備地正面摔飛在藍色軟墊上。更絕的是，因為腳踝被用力抓著固定，胡瓜整個人摔飛出去的同時，兩隻運動鞋竟然脫落、整整齊齊地留在原地的木板上，變成「瓜哥飛出去、鞋子留原地」的荒謬景象，成為整集節目的一大亮點。