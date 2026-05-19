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▲《催眠麥克風》第4週（5/22-5/28）特典「場景寫真」明信片盲袋，共8款隨機出貨。（圖／甲上）

日本史上首部「由觀眾即時投票決定劇情走向與結局」的互動式動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》自4/29上映以來話題不斷，目前在全台12家威秀影城獨家熱映，雖然因互動系統限制採精緻規模放映，仍在全台「麥民」熱情支持下，連續數週拿下全台單廳平均票房亞軍，全台票房已突破1000萬大關，影城專屬抽卡機台銷售額更突破200萬元。隨著票房持續升溫，片商宣布5月22日至28日推出第4週台灣限定特典「場景寫真」明信片盲袋（共8款隨機贈送），邀請粉絲繼續進戲院多刷應援，挑戰電影多達48種劇情分歧與7種不同結局。《催眠麥克風》目前於全台12家威秀影城獨家熱映中，由於受到互動式裝置的系統限制，全台影城廳數與場次採取與日本相同的精緻規模放映，但在全台麥民的力挺下，「單廳平均票房」數週蟬聯全台票房榜亞軍，而影城專屬抽卡機台更成為朝聖熱點，在鐵粉集氣瘋抽本命的加持下，機台銷售額也火速衝破200萬元台幣，在台票房也正式突破千萬，展現極其驚人的「我推」經濟效益！隨著票房告捷，片商搶先公開第4週（5/22-5/28）由日本官方授權、台灣限定特典「場景寫真」明信片盲袋（共8款，隨機出貨），將於5/22（五）起開放憑電影票根兌換（每人限兌換4張），邀請所有粉絲繼續多刷應援，解鎖多達48種劇情及7大結局。本次特典完美還原電影謝幕後的「Happy Ending」彩蛋，在印刷工藝上再度奢華升級，採用高質感的0.35mm鑽卡，特別結合「UV增豔4色印」與「互斥油印刷」工藝，讓角色與片名呈現出層次亮光感，背景則帶有細緻獨特的磨砂顆粒質感，摸得到的頂級質地，絕對是麥民不可錯過的珍藏特典。同時，片商也呼籲粉絲，現正發放中的第3週夢幻特典「Kazui繪製插畫透卡」明信片盲袋，已進入最後倒數階段（發放至5/21止，共6款，隨機出貨）。此款透卡採用0.30mm PET高級材質，結合UV正4色印刷與人物上白墨，在光線折射下展現出鮮明的透明立體層次感，已成為社群上拍照打卡的高級逸品。