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▲BIGBANG科切拉舞台上，太陽造型加上髮型讓他被說撞臉黃仁勳！本尊無言回應，連GD也按讚看戲。（圖／翻攝自IG@9gag ）

韓團BIGBANG成員太陽日前因為在科切拉音樂節的表演造型，意外撞臉輝達執行長黃仁勳掀起熱議，當時他還親自回應網友的梗圖，而最近他登上節目時又再度提起這件事，甚至大方表示「很滿意網友梗圖」，幽默反應再度成為話題。在節目中主持人笑問太陽：「這麼認真準備服裝和造型，結果大家卻說你在模仿黃仁勳，你感覺如何？」太陽聽完先是露出苦笑，接著坦言自己一開始真的很困惑，因為從來沒想過這件事。太陽表示自己越看越覺得迷因圖越覺得很很合理，平常很少在文章底下留言的他還笑說：「老實說，我太滿意那張梗圖了」所以最後留了一句「Hey…」，大家才明白原來當時他不是無言的意思。BIGBANG上個月登上美國科切拉音樂節 ，太陽頂著白金短髮，搭配全黑皮衣登場，被許多網友笑說神似黃仁勳，甚至有人開玩笑表示「還以為在看科技發表會」。之後有海外迷因帳號把太陽和黃仁勳的照片放在一起做成梗圖迷因，還寫下「抱歉了，太陽…」，貼文曝光後迅速突破12萬人按讚，更意外釣出太陽本人親自留言，讓大批網友笑翻。