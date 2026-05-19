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▲五月天5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會將重返台北大巨蛋版，將從7月3 日、4日、5日、8 日，唱到10日、11日、12日。（圖／相信音樂提供）

五月天上月30日起在北京鳥巢舉辦12場5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會，昨（18）日最終場，不少粉絲穿著畢業服前來，為這場「鳥巢55場畢業典禮」增添不少氣氛。結束後，主唱阿信深夜在社群上吐露心情，表示「鳥巢的畢業典禮，已經全部結束了，謝謝你們給五月天的疼愛，謝謝你們在風雨裡的陪伴。」而歌迷也留言回應：「我的眼淚，要哭崩這個地球了」、「昨天真的是哭了笑，笑了又哭，謝謝五月天」、「不要走。」昨晚五月天在歌迷的陪伴下，共創55場鳥巢的新紀錄，這次《回到那一天》被歌迷稱為是「畢業典禮」，不少人穿著畢業服前來，阿信感性地說：「從無名高地到第55場鳥巢，獨一無二的故事，你們每個人都身在其中，在現場在螢幕前，是屬於五月天的故事，你的故事，屬於這時代的故事，畢業典禮到這已結束，謝謝你們對五月天的疼愛！」最後五月天安可獻唱〈說好不哭〉、〈憨人〉、〈嘿我要走了〉等歌，當唱到歌詞「我已見過最美好的一幕，已在此刻」全場歌迷大喊不要走，演唱會上離情依依。演出結束後，阿信在社群上發文，寫道「夜，已經深了，鳥巢的畢業典禮，已經全部結束了。但，這不是一筆勾消的句點，而是另一個終於結束的起點。」阿信感謝大家對五月天的疼愛，並喊話「鳥巢五五，畢業快樂，不說再見，因為我們一定會再見。」貼文一出粉絲也留言表達不捨「 今晚眼睫毛又哭掉」、「我不會說再見」、「醒來開始有點想念五月天」、「下次我不要流不捨的眼淚了」、「昨天憨人真是給我哭崩了呀。」《回到那一天》25週年巡迴演唱會2023年從台中起跑，925天累積162場，接下來五月天5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會將重返台北大巨蛋版，將從7月3 日、4日、5日、8 日，唱到10日、11日、12日，門票將於5月23日拓元售票正式啟售。