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明（20）日是賴政府執政兩週年，更是民進黨自2016年執政至今屆滿10週年。 據最新統計，台灣在2026年的GDP規模，預計將超過1.28兆美元，是2015年0.52兆美元的翻倍，擠身全球20大經濟體，各項國政、社福指標遠超10年前的過去，就總體國力而言，2026年的台灣，已非當年的吳下阿蒙。對此，總體經濟專家分析，從經濟成長等多項指標的對比，回顧這十年，台灣一改國民黨執政時期政治、經濟一切以「一中框架」、「一中市場」為路線，改採全面接軌全球的「世界舞台」戰略，這項路線的結構性翻轉，不僅讓台灣在總體經濟、資本市場、國際評比及社會福利等指標上創下近乎倍增、甚至數倍的跨越式進展，更讓台灣在國際供應鏈中，成為全球不可或缺的核心力量。總體經濟專家指出，十年前的台灣，在各項國政皆以「一中框架」為原則政策下，面臨人才與資金大量流失、產業空洞化的經濟困局，2016年國民黨交出政權前，台灣當年經濟衰退程度幾乎到了以「保1」為最高目標，十年後的今天，根據主計總處最新預估，2026年台灣經濟成長率預計將高達7.71%，人均GDP更由2016年的約2.3萬美金大幅躍升至44,181美元，實現近乎倍增的歷史性突破，成功躋身高所得國家前段班，整體經濟規模躍升全球前20大。總體經濟專家提到，2016年，台灣全年出口金額約為2,792億美元，在亞洲四小龍中長期居末，被韓國、香港、新加坡遠遠甩開，民進黨執政後，2025年台灣全年出口總值衝上6,407億美元，年增率高達34.9%，不僅創下歷年新高，更一舉超越新加坡，為23年來首見，與2016年相比，台灣出口成長幅度高達129.5%，2025年甚至從4,000億美元躍升到6,000億美元，堪稱空前絕後。總經專家指出，在最能反映市場信心與國力櫥窗的資本市場方面，對比最為強烈。2016年5月19日，台股加權指數收盤僅在8,085點震盪，當時市場對台灣未來充滿低迷情緒。歷經十年的脫胎換骨，台股於2026年5月衝破4萬點大關，甚至一度攻上42,408點歷史新高。上市櫃公司總市值從十年前的24兆台幣暴增至突破100兆元，全球市值排名高居第6名，展現全球資本對台灣扎實基本面與高科技主導地位的極度信任。「這項轉變源於對外投資結構的根本性革命！」總經專家提到，在2016年以前，台商對中國投資佔比曾高達6成以上，2013年甚至創下極端依附紀錄。隨後政府啟動去風險化與多元佈局，至2023年台商對中投資佔比已崩跌至11.4%，近期更創下3.8%的歷史新低。台商海外投資重心全面轉向東協（如越南、泰國）及美、日、歐等地區，與全球永續供應鏈接軌。總經專家續指，出口市場結構的翻轉，也是這十年來台灣重大的改變之一，過去政府對中國出口依賴一度超過41%，對美國出口長期徘徊12%以下，過度依賴中國單一市場，民進黨執政後，對中及香港出口占比持續下滑，至2025年僅剩26.6%；對美出口占比則從2016年的12%，逐年攀升至2024年第一季的22.3%，2025年全年正式突破30.9%，對美出口也首度超越對中港總和的歷史性翻轉，象徵依賴「一中市場」時代的終結。在科技產業上，台灣更從十年前的代工基地，演進為全球AI運算的代名詞。台積電（TSMC）全球晶圓代工市佔率從2016年的約55%攀升至2025年的69.9%，逼近7成大關，牢牢掌握先進製程技術的絕對優勢，奠定台灣在AI與半導體全球霸權地位。「經濟成長的果實，也直接轉化為國民照顧的系統化升級！」總經專家提到，過去被視為低薪代名詞的「22K低薪陷阱」走入歷史，政府連續10年調升基本工資，月薪由2016年的20,008元調升至2026年的29,500元（調幅達47.4%），時薪也由120元提高至196元（調幅達63.3%），實質提升基層勞工的經濟韌性。在國民照顧方面，總經專家說，2016年長照預算僅約54億元，在推出「長照3.0」後，2026年長照預算正式突破千億大關，達到1,153億元。長照服務涵蓋率從十年前的極低水準躍升至高達8成。幼托經費也同步擴大至千億元級規模，大幅減輕年輕家庭的育兒負擔。台灣治理效能的提升，同樣獲得國際權威指標的認證。總經專家提到，在美國傳統基金會發布的「2026年經濟自由度指數」中，台灣高居全球第5名、亞洲第2名，遠優於十年前（2016年）的全球第14名，在瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比中，台灣2025年最新排名全球第6，更在人口2000萬人以上的經濟體中，連續5年蟬聯世界第1。總經專家提到，除了經濟，在民主品質的關鍵測量表，無國界記者組織（RSF）「世界新聞自由指數」上，台灣在馬英九執政期間，曾一度跌至全球第59名，甚至遭到遭RSF點名「執政黨企圖對媒體施壓」。2016年，台灣在全球180國中排名第51，民進黨執政後，台灣排名持續攀升，更自2022年起，連續5年奪得亞洲第1，持續守護新聞自由，彰顯民主價值。總經專家指出，520執政十週年的各項數據顯示，台灣在過去十年間走出一條與中國劃清界線、擁抱世界的嶄新道路。相較於十年前因「一中框架」導致的國力衰退，如今重返國際舞台的台灣，不但在科技與經濟上擁有無可替代的制高點，在民主法治與國民照顧上也建立起堅實的韌性，成為全球民主與經濟版圖中，最亮眼且具活力的重要力量。