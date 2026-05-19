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▲方媛（中）一進場就選了中間的C位。（圖／翻攝自微博@我講的你不聽就完了）

郭富城老婆方媛近來首度參加陸綜，錄製實境節目《五十公里桃花塢6》，引發高度討論。但不料繼之前堅持住男生樓層單人房事件後，方媛這次又被翻出自稱內向I人卻狂選C位。在節目第一集中，來賓陸續進場後，要進到一個巨型袍子中，方媛在王子奇、徐若晗後第3個入場，但竟直接選了中心位置，之後進屋同樣直接選坐C位，在被工作人員問原因時，她則直說：「我不喜歡坐旁邊。」讓網友都看傻眼。在節目《五十公里桃花塢6》的一開始，眾人要進行名為「與子同袍」的社交實驗，嘉賓們要一起套進一件巨大的連體袍子中。方媛在王子奇、徐若晗後第3個入場，她看了一下後馬上選擇了C位。而在之後的訪問中，工作人員問她為什麼選那個位置，她則直言：「因為我不喜歡坐旁邊。」進屋在餐廳的長型餐桌落坐時，周濤邀請方媛坐自己旁邊，但方媛依舊直接走向C位，並再度強調自己不喜歡坐旁邊。不過首次上節目，話非常少的方媛，透露自己其實是內向的I人，「我感覺不熟的人，我真的不太會說話，如果他沒有先對我打招呼的話，我可能就是笑一下，不會非常熱心。」不料這段發言卻讓網友覺得非常矛盾，認為真的內向的人，幾乎都會選擇最邊緣位置，不會像她一樣不斷找C位坐，「坐C位也是足夠自信的」、「這種坐法是真招黑體質」、「愛坐C位的人一般都是野心勃勃，想要吸引別人的注意」、「這真的是內向的人嗎？」《五十公里桃花塢》是2021年開始推出的一檔群體生活社交觀察真人秀。最新一季除了有熟面孔徐志勝、李嘉琦、李雪琴、王子奇、孟子義、周濤、蕭敬騰、彭冠英、阿如那、徐若晗外，還有新加入的袁咏儀、方媛、酷酷的滕、歐陽娜娜、陳鑫海、庾恩利、賀峻霖。