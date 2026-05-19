號稱「東西40位實力派大咖聯手」的《寒戰1994》，台灣上映首周穩坐新片
冠軍，目前全台飆向2610萬，是近年港片在台的好成績。全球大熱影集《冰與火之歌：權力遊戲》扮演反派「小指頭」的艾登吉倫，難得加入港片演出，沒有提出太多龜毛條件就答應，還透露跟男主角吳彥祖早在愛爾蘭已聊過天、變熟，並沒有陌生感。
《權力遊戲》男星加入 和吳彥祖早在愛爾蘭已結緣
《寒戰1994》請到艾登吉倫扮演英國歸還香港前、來處理收尾事務的重要官員，相較於其他歐美藝人拍華人電影賺錢，他表示是被劇本及製作團隊吸引，本身很喜歡吳宇森及王家衛的作品，也很愛李安執導的《
臥虎藏龍》，想到能和《臥》片監製江志強合作，又能與香港優秀的電影人攜手，就也不需要談其他的條件了，更開心能跟早在愛爾蘭結緣的吳彥祖同片。
原來吳彥祖主演、馮德倫監製的影集《荒原》，第2季曾經到愛爾蘭拍攝，租過都柏林附近著名的古蹟為場景，那時吳彥祖的女兒也跟著過去，在當地的學校就讀，剛好就在艾登吉倫的家附近，吳彥祖跟他有空就會聊聊都柏林的事情，很快就破冰變熟了。
艾登吉倫在演出之前特別做功課看了前兩集的《寒戰》，說道：「演出『寒戰1994』就像跳上一輛高速列車，
挑戰維持此系列的高度水準，並試著再創高峰。」他的加入也使片子增強對歐美觀眾的吸引力，讓整個系列增加國際大片的氣勢。
謝君豪首富妝容效果好 台灣團隊打造
片中的重要角色之一，是金馬影帝謝君豪扮演的香港首富，外貌要比他實際年齡高出20多歲，
劇組特別邀台灣知名的特效化裝團隊百嘉堂來打造，謝君豪必須天天提早3-4小時到現 場化老妝，他笑道：「團隊很仔細， 連脖子都有老妝，但完妝要花好長時間，他們很體貼，讓我到現場就直接繼續睡覺休息，醒來就化好了。」 謝君豪也讚美團隊技術高超，雖然頂著特殊的化妝， 但吃飯喝水完全不會掉，越來越覺得與自己肌膚融合， 連導演都認同他的老妝一天比天自然，演技展現完全不受影響， 只是卸妝也要花費和上妝同樣時間，讓他直呼：「首富真的不好當。」《寒戰1994》全台上映中。
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《寒戰1994》請到艾登吉倫扮演英國歸還香港前、來處理收尾事務的重要官員，相較於其他歐美藝人拍華人電影賺錢，他表示是被劇本及製作團隊吸引，本身很喜歡吳宇森及王家衛的作品，也很愛李安執導的《
原來吳彥祖主演、馮德倫監製的影集《荒原》，第2季曾經到愛爾蘭拍攝，租過都柏林附近著名的古蹟為場景，那時吳彥祖的女兒也跟著過去，在當地的學校就讀，剛好就在艾登吉倫的家附近，吳彥祖跟他有空就會聊聊都柏林的事情，很快就破冰變熟了。
謝君豪首富妝容效果好 台灣團隊打造
片中的重要角色之一，是金馬影帝謝君豪扮演的香港首富，外貌要比他實際年齡高出20多歲，