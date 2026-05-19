號稱「東西40位實力派大咖聯手」的《寒戰1994》，台灣上映首周穩坐新片冠軍，目前全台飆向2610萬，是近年港片在台的好成績。全球大熱影集《冰與火之歌：權力遊戲》扮演反派「小指頭」的艾登吉倫，難得加入港片演出，沒有提出太多龜毛條件就答應，還透露跟男主角吳彥祖早在愛爾蘭已聊過天、變熟，並沒有陌生感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲艾登吉倫以《冰與火之歌：權力遊戲》的演出讓全球觀眾留下印象，是《寒戰1994》（如圖）中的重量級西方大牌。（圖／華映娛樂提供）
▲艾登吉倫以《冰與火之歌：權力遊戲》的演出讓全球觀眾留下印象，是《寒戰1994》（如圖）中的重量級西方大牌。（圖／華映娛樂提供）
《權力遊戲》男星加入　和吳彥祖早在愛爾蘭已結緣

《寒戰1994》請到艾登吉倫扮演英國歸還香港前、來處理收尾事務的重要官員，相較於其他歐美藝人拍華人電影賺錢，他表示是被劇本及製作團隊吸引，本身很喜歡吳宇森及王家衛的作品，也很愛李安執導的《臥虎藏龍》，想到能和《臥》片監製江志強合作，又能與香港優秀的電影人攜手，就也不需要談其他的條件了，更開心能跟早在愛爾蘭結緣的吳彥祖同片。

原來吳彥祖主演、馮德倫監製的影集《荒原》，第2季曾經到愛爾蘭拍攝，租過都柏林附近著名的古蹟為場景，那時吳彥祖的女兒也跟著過去，在當地的學校就讀，剛好就在艾登吉倫的家附近，吳彥祖跟他有空就會聊聊都柏林的事情，很快就破冰變熟了。

▲吳彥祖之前演出影集《荒原》時，曾經到愛爾蘭拍攝，與當地的影視藝人也都有接觸。（圖／翻攝自IMDb）
▲吳彥祖之前演出影集《荒原》時，曾經到愛爾蘭拍攝，與當地的影視藝人也都有接觸。（圖／翻攝自IMDb）
艾登吉倫在演出之前特別做功課看了前兩集的《寒戰》，說道：「演出『寒戰1994』就像跳上一輛高速列車，挑戰維持此系列的高度水準，並試著再創高峰。」他的加入也使片子增強對歐美觀眾的吸引力，讓整個系列增加國際大片的氣勢。

謝君豪首富妝容效果好　台灣團隊打造　

片中的重要角色之一，是金馬影帝謝君豪扮演的香港首富，外貌要比他實際年齡高出20多歲，劇組特別邀台灣知名的特效化裝團隊百嘉堂來打造，謝君豪必須天天提早3-4小時到現場化老妝，他笑道：「團隊很仔細，連脖子都有老妝，但完妝要花好長時間，他們很體貼，讓我到現場就直接繼續睡覺休息，醒來就化好了。」

謝君豪也讚美團隊技術高超，雖然頂著特殊的化妝，但吃飯喝水完全不會掉，越來越覺得與自己肌膚融合，連導演都認同他的老妝一天比天自然，演技展現完全不受影響，只是卸妝也要花費和上妝同樣時間，讓他直呼：「首富真的不好當。」《寒戰1994》全台上映中。

▲《寒戰1994》謝君豪（中）扮演香港首富，需要化老妝，是由台灣團隊幫忙打造。（圖／華映娛樂提供）
▲《寒戰1994》謝君豪（中）扮演香港首富，需要化老妝，是由台灣團隊幫忙打造。（圖／華映娛樂提供）
▲謝君豪（左）在《寒戰1994》中的模樣，比本人年長20多歲，要把自己刻意扮老。（圖／華映娛樂提供）
▲謝君豪（左）在《寒戰1994》中的模樣，比本人年長20多歲，要把自己刻意扮老。（圖／華映娛樂提供）

相關新聞

《寒戰1994》全台破1500萬！劉俊謙鬥吳彥祖　吳慷仁祕密情節曝光

郭富城隔14年拍《寒戰》只有西裝變了　對比照影迷驚：這顏值欠看

《寒戰》劉俊謙想和吳彥祖拍《斷背山2》　感謝IMAX把他胸肌放大

《寒戰1994》巨星雲集！角色安排 、情節大綱　懶人包資訊一次看

蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

多...