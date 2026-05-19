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▲MC夢（如圖）直播中爆料伯賢曾被邀請去賭博。（圖／翻攝自MC夢IG）

韓國歌手MC夢18日突開直播稱爆料演藝圈黑幕，其中他提及高層有非法高額賭博行為，稱公司合夥人車佳元的叔叔，曾多次邀請伯賢前往拉斯維加斯賭博，甚至開口表示「給你10億韓元（約台幣2100萬）一起去」，掀起韓網爭議。目前説法皆為MC夢單方面主張，尚未獲得證實。MC夢在直播中提到，經紀公司「One Hundred」創立合夥人車佳元的叔叔車俊英，是一位「沉迷賭博的人」，他曾對伯賢表示：「男人也要懂賭博，我給你10億韓元，跟我一起去拉斯維加斯吧。」至於伯賢是否有接受邀約則無從得知，伯賢本人及公司也尚未正式回應。除了賭博爆料之外，MC夢還在直播中曝光伯賢個人專輯的製作成本，他透露，伯賢第一張個人專輯總投入高達100億韓元，第二張專輯也花費約50億韓元，掀起韓網討論，而他也點名演員金旻鍾涉及非法賭博，不過他已火速出面否認並表示將採取法律行動。MC夢近年爭議不斷，他曾於2023年與車佳元共同創立娛樂公司One Hundred，但已在去年7月離開公司，如今公司深陷與旗下藝人的結算金糾紛，包括EXO-CBX、李昇基、李茂珍以及VIVIZ等藝人，男團THE BOYZ甚至對公司提出控訴，指稱公司涉嫌挪用公款，導致藝人辛苦工作卻無法獲得應有報酬。除此之外，MC夢今年1月底又被爆涉嫌非法取得安眠藥；同時也傳出與公司共同代表車佳元爆發婚外情爭議；更早之前，他曾因逃兵風波遭韓國民眾強烈撻伐，形象重挫；近期又被爆出疑似涉及性交易爭議，原因是被拍到頻繁帶不同女性返家，引發同社區住戶不滿。轉往幕後發展的MC夢，雖然鮮少公開活動，但負面消息仍纏身，演藝生涯爭議不斷讓不少人唏噓。