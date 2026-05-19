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▲秀蘭瑪雅（如圖）除了內分泌失調，也有高血壓的症狀，某次家人買了一台血壓機回家，她一量竟高於正常值，讓她當場嚇傻。（圖／記者嚴俊強攝影）

歌后秀蘭瑪雅金曲獎連續11年槓龜，時隔五年發行專輯《鐵心肝》再度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」。今（19）日舉辦記者會，為了典禮努力控制體態的她，感嘆年紀過了40歲後要減肥實在不容易，秀蘭瑪雅自爆因內分泌失調每年胖2公斤，體重一度達到巔峰66.9公斤，甚至連中醫師把脈時都表示「快摸不到脈搏」，坦言身體亮紅燈。秀蘭瑪雅第17度入圍金曲獎，透露目前已經在準備金曲獎戰袍，更為此忌口，被問到目標瘦幾公斤？秀蘭瑪雅感嘆年紀過了40歲後減肥不容易，5年前更因內分泌失調，每年都增加兩公斤，巔峰時期更達到 66.9公斤，讓秀蘭瑪雅直呼：「多可怕！」浮腫狀態連自己都嚇到。秀蘭瑪雅除了內分泌失調，也有高血壓的症狀，某次家人買了一台血壓機回家，她一量竟高於正常值，讓她當場嚇傻。秀蘭瑪雅現在靠中醫調養，表示中醫師把脈後驚呼「脈搏快摸不到」，而經過一年多的努力，體重現在則已經降到58.5公斤。睽違9年再度入圍金曲獎，秀蘭瑪雅被問到這次戰袍？她自嘲沒辦法露胸、又沒有腿可以露，只好禮服漂亮一點。而談到金曲紅毯，秀蘭瑪雅也拜託大家照片發好看一點的，笑說自己入圍這麼多次，有次竟被批評像是大嬸去參加喜宴，讓她苦笑說「但我很滿意啊。」秀蘭瑪雅將角逐金曲歌后，她將對上鄭宜農、陳怡婷、白冰冰和PiA吳蓓雅等強敵。其中白冰冰出道53年來第2度入圍，秀蘭瑪雅表示自己也常去上冰冰姐的節目，看到對方入圍也很開心，自己得知喜訊的當下則很驚訝、很驚喜，完全沒料到自己這次可以入圍金曲獎。