2026年世界盃足球賽即將在6月11日正式開踢，7月19日舉行決賽，球迷聚焦球星們的表現和賽果，也好奇場他們的感情生活，尤其是一幫高顏值大嫂團，34歲「巴西國腳」內馬爾（Neymar）過去換女友如同換衣服，花邊新聞不斷，不過現階段卻穩定交往女友、巴西模特兒兼網紅布魯娜比安卡迪（Bruna Biancardi），布魯娜擁有前凸後翹的魔鬼體態，以21吋螞蟻腰圍名，IG上充斥展露身材的辣照，讓人一看就忍不住按下追蹤鍵。
布魯娜比安卡迪惹火又時髦 男女粉絲搶追IG
32歲布魯娜比安卡迪有著一雙深邃電眼、浪漫大波浪捲髮及性感豐唇，身高170公分左右，熱衷健身、運動的她，不時放上穿著瑜伽服、比基尼等凸顯身材的照片，逆天大長腿和零贅肉蠻腰讓男人傾心、女神嫉妒，此外，布魯娜除了分享旅遊生活照，曾經就讀時尚商業科系的她，也經常秀出時髦穿搭、精品業配，讓她亦培養一票女性粉絲。
被布魯娜比安卡迪收服 內馬爾和她生下兩女
內馬爾情史豐富，曾經在11年內換了20任女友，他和布魯娜比安卡迪在2021年底傳出緋聞，並於2022年1月正式公開戀情，雖然交往期間分分合合，但兩人在2023年、2025年相繼迎來2名女兒，目前感情狀態親密且穩定。
有意思的是，布魯娜比安卡迪和阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）的老婆是安托內雅羅庫佐（Antonela Roccuzzo）是超級閨密，據巴西媒體報導，馬爾爾之所以情定布魯娜，很可能就是由安托內雅充當介紹人的角色。
BRUNA BIANCARDI IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
32歲布魯娜比安卡迪有著一雙深邃電眼、浪漫大波浪捲髮及性感豐唇，身高170公分左右，熱衷健身、運動的她，不時放上穿著瑜伽服、比基尼等凸顯身材的照片，逆天大長腿和零贅肉蠻腰讓男人傾心、女神嫉妒，此外，布魯娜除了分享旅遊生活照，曾經就讀時尚商業科系的她，也經常秀出時髦穿搭、精品業配，讓她亦培養一票女性粉絲。
內馬爾情史豐富，曾經在11年內換了20任女友，他和布魯娜比安卡迪在2021年底傳出緋聞，並於2022年1月正式公開戀情，雖然交往期間分分合合，但兩人在2023年、2025年相繼迎來2名女兒，目前感情狀態親密且穩定。
有意思的是，布魯娜比安卡迪和阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）的老婆是安托內雅羅庫佐（Antonela Roccuzzo）是超級閨密，據巴西媒體報導，馬爾爾之所以情定布魯娜，很可能就是由安托內雅充當介紹人的角色。