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真實故事改編 描繪視障泳者挑戰日月潭

▲李㼈、李紫嫣、范逸臣、米可白現身廈門首映會。（圖／業者提供）

▲《突破三千米的日月潭》5月22日在中國上映。（圖／業者提供）

李㼈、李紫嫣父女線催淚 觀眾哭喊停不下來

言承旭驚喜客串 蕭煌奇演出增添真實感

▲言承旭友情客串現身，為電影增添驚喜與話題。（圖／摘自YouTube）

電影《突破三千米的泳氣》去年在台灣上映，被譽為年度最催淚勵志的作品之一，今年進軍中國市場，並更名為《突破三千米的日月潭》，將於5月22日在中國正式上映。電影日前在中國舉辦首映見面會，包括范逸臣、李㼈、李紫嫣、米可白等皆親自出席。而劇中請來言承旭、蕭煌奇客串演出，更增添驚喜與話題。《突破三千米的日月潭》改編自真實故事，以「7位視障者勇敢泳渡日月潭」為核心，描繪一群在人生黑暗中依然選擇相信希望的人，如何一步步突破恐懼、跨越自我極限。電影透過湖水、陪伴與信任，傳遞出強大的生命能量，也讓觀眾重新感受到「勇氣」真正的意義。其中，范逸臣所飾演的游泳教練「卓元鴻」，是片中最具層次的角色之一。卓元鴻因妻子溺水離世，自此對水產生巨大陰影，即使擁有卓越泳技，內心卻始終無法真正面對恐懼。然而，當他遇見這群勇敢的視障泳者後，也開始重新學會面對傷痛，最終帶領大家完成泳渡日月潭的艱鉅挑戰，角色從逃避到重生的情感歷程，令許多觀眾深受感動。片中另一條令人落淚的情感線，則來自李㼈與李紫嫣飾演的父女故事。電影以父女在手掌心點三下，再說出一句看似簡單卻最難說出口的「我愛你」，串起父女多年來的情感牽絆，細膩描寫亞洲家庭中含蓄卻深刻的親情關係，不少觀眾在試映後直呼「哭到停不下來」。劇中更請來言承旭友情客串，以溫暖形象現身，為電影增添驚喜與話題；而身為視障歌手代表人物的蕭煌奇的演出，更讓整部作品多了一份真實與深刻。蕭煌奇以自身生命故事鼓舞無數人，此次參與電影，也被認為與片中「即使身處黑暗，也要勇敢前行」的精神高度契合。新生代演員李紫嫣為詮釋視障角色付出極大努力，不僅長時間戴著眼罩進行生活與表演訓練，更反覆學習視障者的步伐、神態與生活細節，希望能真實呈現角色內心世界。她坦言：「這個角色讓我重新理解，真正的勇敢不是看得見，而是即使害怕，仍願意向前。」此次更名為《突破三千米的日月潭》，導演安景鴻表示，希望凸顯故事背景與台灣代表性地景，也象徵每個人心中，都有一座必須勇敢跨越的人生湖泊。