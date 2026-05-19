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▲法官「大理寺僧正」在Threads發文，討論孫安佐近日的事件。（圖／翻攝自Threads@tpdeldenking）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐近日因自製「噴火槍」，涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭聲押禁見。母親狄鶯也在日前開直播心碎為兒子喊冤，不僅大讚孫安佐是天才，還喊話：「中研院應該收他！」引發兩派評論，還有網友逆風挺狄鶯。而對此，一名在Threads活躍的法官「大理寺僧正」，也於昨（18）日發文評論這件事，直言：「矯正署可以培養的人才可多了。」狄鶯在日前透過直播為兒子喊冤，並大讚兒子是天才，還忍不住喊話：「中研院應該把他找去。」火速引發兩派爭論，有人質疑她過度護航，但也有人逆風力挺，認為她說的有道理。對此，法官「大理寺僧正」則在Threads發文反駁，認為若這樣就要好好培養，「矯正署可以培養的人才可多了，那不是開玩笑的。」大理寺僧正表示碰過製毒的強者，對於毒品原料、設備、純度都非常了解，甚至有國外的人特地來取經；也碰過製槍的王者，什麼槍都能做，並直言：「要做這種危險物品，強的人多的去了，而且犯法行為沒什麼好推崇的。」孫安佐因改造槍枝被警方調查後，狄鶯在直播中提到，孫安佐從國中時期就開始研究火焰裝置與相關器材，認為兒子非常有天分，也具備強烈的研究精神，她直言：「你不覺得他是天才嗎？」甚至認為社會不該只會批評，而是給予適當引導與資源，因此才忍不住喊話中研院，希望外界能重新看待孫安佐的能力。直播片段曝光後，立刻在網路引發兩派聲浪。有部分網友認為狄鶯只是出於母親心疼孩子的心情，但也有人質疑她過度護航。