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▲《我可能不會愛你》中陳匡怡扮演的男主角女友Maggie，被目前多數網友認為是劇中最正常的主角。（圖／翻攝自 八大原創戲劇臉書）

▲網友認為《我可能不會愛你》中的李大仁能從工具人翻身為真愛，重點在於飾演此角的陳柏霖的高顏值。（圖／翻攝自IMDb）

▲《我可能不會愛你》15年前首播時叫好又叫座，現在卻被網友稱根本是鬼故事。（圖／翻攝自IMDb）

曾經叫好又叫座的名劇，可能過了多年之後再看，會給人完全不同的觀感。近日又有網友PO出《我可能不會愛你》片段，詢問：「如果你是程又青你會選擇李大仁嗎？」結果不少人卻給出跟當年180度全然相反的評價，有人認為那時看覺得很浪漫，現在看認為超沒邊界感。也有許多人支持李大仁的女友Maggie最正常，打著紅粉知己招牌、卻把他當備胎的程又青，簡直毀人三觀。《我可能不會愛你》今年即將進入首播15週年的里程碑，當初收視曾飆破5.5，隔年拿下金鐘獎戲劇節目、男女主角與女配角等7座獎，標準的叫好又叫座。然而現今觀眾看著程又青與李大仁這對主角，卻覺得他們非常有問題。尤其程又青對男閨密完全沒邊界感、在對方正牌女友Maggie前展現彼此「心靈相通」的默契，已經有如挑釁，被今日不少觀眾痛罵是綠茶婊。網友們在留言區認為全劇頂到不行的就是陳匡怡扮演的Maggie，而程又青跟李大仁兩個都超有事，有人質疑寫道：「女主沒有任何女閨密不科學，男主長那麼帥為什麼要當舔狗？」更有人稱：「高中時期看，還以為多美好，長大看根本鬼故事。」也有人年輕時就發現不對勁，覺得程又青人設很糟糕。有網友從角色的性格去分析，覺得林依晨扮演的程又青那麼驕傲，不會喜歡李大仁，就算發現自己喜歡，也會拒絕承認。而多數網友認為李大仁之所以能大受歡迎，跟扮演這角色的陳柏霖顏值有很大的關係，倘若只是像李大仁一樣隨時給程又青情緒價值，卻沒有高顏值，最後就是被當成工具人。當年被感動的觀眾，不乏有人表示現在覺得毀三觀，程又青那時看像是獨立新女性，現在看根本就得了便宜還賣乖，李大仁說是對她很深情，卻被今日的網友一語道破：「真的深情就不會交女朋友。」因而Maggie在今日的價值觀中，被封為「人間清醒」。更有人點出殘酷的現實：李大仁是走到無路可走的最後備胎，可是戲裡這樣條件的李大仁不會當備胎，因為其他女人會出盡法寶把他收了。