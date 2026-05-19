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韓國女團aespa成員Giselle驚傳緋聞！被網友抓包與合作過的作詞家Shintaro Yasuda疑似在IG隔空放閃。兩人不僅多次在相同背景的地點打卡，連生活照的重疊度也相當高，被抓包一起去賞花、吃冰等等，因此在網路上引發熱烈討論，甚至有激動的歌迷直接跑到男方的社群平台留言質問，引發各界高度關注。細心的粉絲當起鍵盤偵探，發現Giselle與作詞家Shintaro Yasuda在社群平台上分享的照片存在大量巧合。兩人除了曾先後上傳過場景相似的浪漫賞櫻照片外，甚至還被發現前往同一家冰品店消費，讓緋聞越傳越開。隨著網路上的討論熱度越來越高，部分歌迷的態度也開始轉為焦慮與不滿。甚至有粉絲按捺不住情緒，直接前往Shintaro Yasuda的個人照片下方留言質問：「你在跟aespa的成員約會嗎？」原本還只是粉絲間私底下的猜測，這下直接讓非粉絲圈的網友也跟著得知了這個消息。但不管是Giselle所屬的SM公司，還是作詞家Shintaro Yasuda本人，截至目前都還沒有發布任何官方聲明，雙方至今皆保持沉默，尚未對緋聞做出正面回應。