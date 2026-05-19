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星二代孫安佐近日再度身陷囹圄。他因在北投河畔公開實測自製「重裝型噴火槍」引爆公共安全恐慌，檢警隨後拂曉搜索孫家，搜出改裝霰彈槍與模擬槍，士林地院正式依涉犯槍砲、放火未遂等5條重罪，裁定將他羈押禁見。隨著再度被捕，孫安佐先前登上談話性節目的片段也重新被網友翻出，當時被問到是否相信家人還愛他，他直言爸媽的愛太窒息，同時提出，當年孫鵬、狄鶯變賣家產飛美國救他只是自我安慰、根本沒必要。回顧2018年孫安佐在美國就學期間涉槍擊案震驚全台，當時孫鵬與狄鶯心急如焚，放下台灣一切工作，跨海飛往美國守候、奔波300多天。但是感動全台的父母之愛，在孫安佐眼裡卻完全不是這麼一回事。孫安佐曾在邱沁宜所主持的節目《單身行不行》裡直言，在美國留學的時光，是他最能做自己的快樂日子。當他在美國被捕、被關進監獄時，他自認事情都是律師在處理，爸媽來了也幫不上忙，「我其實真的沒有很想要他們來。」孫安佐表示，父母在美國時，也因為過度焦慮，天天打電話來開空頭支票說：「兒子你下個月就可以出來了。」連說了8個月，讓他每次都在期望與失望中被折磨，直呼：「好煩，乾脆別來還比較好」。孫安佐也提到，「他們堅持這幾個月都要待在美國，很顯然這就只是他們自己想安慰自己而已，想讓自己平靜下來，這其實根本就沒有必要。就算他們沒有來，我頂多就是關8個月變關11個月的差別而已，浪費那麼多錢在住宿、請客吃飯，很不必要。」大眾過去總認為孫安佐全家感情極其緊密，但孫安佐坦言，親子關係的摩擦從高中就開始了。當時孫鵬與狄鶯經常因為家務事大吵，吵完後裝各有說法，竟不約而同地跑去找兒子訴苦、抱怨，把當時還在青春期的孫安佐當成傳聲筒與情緒垃圾桶，「我一開始聽都覺得還好，還會去當和事佬勸架，甚至跟我媽講說：『如果妳這麼不爽我爸，妳離婚就好了！』」孫安佐無奈表示，自己講了很多次，希望父母要嘛好好在一起、要嘛就乾脆分開，但父母根本不聽。因為「公說公有理，婆說婆有理」，讓他完全不知道該相信誰，隨後父親孫鵬又常在喝醉酒時發酒瘋，夾在中間的孫安佐最後關閉心房，只要聽到客廳傳來爭吵聲，他就躲回房間把動漫音量調到最大聲，「不干我的事，我乾脆白爛隨便他們自己處理。」林萃芬指出，父母不應該把孩子當作抱怨的對象，這對孩子的心理破壞性極大。孫安佐因為從小被迫接收父母過多的負面情緒，加上跟媽媽關係非常緊密，當他聽見媽媽抱怨爸爸哪裡不好時，內心會陷入極大的混亂與衝突。因為對男性而言，父親本該是他崇拜、遵循與模仿的對象，「一聽到媽媽說爸爸不好，他就不知道該如何是好，會懷疑『我的榜樣這麼不好嗎？那我該怎麼辦？』，所以他才被迫躲回二次元動漫世界中。」林萃芬表示，孫安佐其實是個內在充滿能量的人，「他心中有一股強大的能量，變成格鬥、拳擊和火力，變成用來保護自己。」 這些在外人眼中的暴走、玩軍火，背後很可能都藏著童年時期不被認同、沒有安全感而留下的保護色創傷。