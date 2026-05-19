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▲秀蘭瑪雅至今未婚，被問到身邊是否有對象？她表示隨緣，雖然有認識異性朋友，但仍是單身。（圖／記者嚴俊強攝影）

47歲台語歌后秀蘭瑪雅出道多年，獨一無二的R&B唱腔，深受喜愛，商演、活動邀約不斷，今年17度入圍金曲獎的她，在歌壇中占有一席之地。今（19）日久違面對媒體，她無名指戴著1克拉鑽戒現身，讓人好奇是否有好消息？對此秀蘭瑪雅強調自己單身中，提及近況則大方表示現在算是財富自由了，但她仍努力堅持不退休、持續賺養老金，笑說：「唱歌是興趣，想活到老唱到老。」秀蘭瑪雅時隔5年發行專輯《鐵心肝》，再度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」，今日她打扮貴氣現身記者會，無名指上更戴著1克拉鑽戒，被問到是否有好消息？秀蘭瑪雅趕緊澄清戒指是乾媽送的，「我是哪個手（指）戴的下，就戴哪個，夏天熱就戴無名指，冬天熱脹冷縮就戴中指。」至今未婚的她，被問到身邊是否有對象？秀蘭瑪雅表示隨緣，雖然有認識異性朋友，但仍是單身。雖感情狀況未有進展，但秀蘭瑪雅生活依舊多采多姿，節目、商演邀約不斷，她也鬆口目前已經財富自由，手上也還有一棟房產，但還是要繼續存養老基金，坦言自己沒有經商頭腦，只能靠著演出工作努力賺錢。至於養老基金養存到多少才夠？秀蘭瑪雅笑回「當然是多多益善」，覺得這行可能有一頓沒一頓，她當場也向各大企業喊話：「希望大家來找瑪雅唱歌喔。」另外，秀蘭瑪雅雖然財富自由，但她直言唱歌是興趣，也想活到老唱到老。