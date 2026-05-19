中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（20）日各地維持多雲到晴，高溫30至33度，南部上看36度午後大台北、山區有雷陣雨；周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近北部海面，北台灣、東半部水氣增多，是近期降雨最多的時段，周末至下周二（5月23日至5月26日）天氣再轉穩定，下周三（5月27日）新一波鋒面影響才明顯變天。

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明天天氣變化不大　高溫午後雷陣雨

鄭傑仁指出，明天天氣變化不大，各地持續是多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
鋒面周四接近　桃園以北降雨增多

鄭傑仁說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，因此各地天氣仍以多雲到晴為主，「桃園以北、台東、恆春半島」不定時有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。

周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，全台都維持多雲到晴，僅午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區有零星短暫降雨；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...