中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（20）日各地維持多雲到晴，高溫30至33度，南部上看36度，午後大台北、山區有雷陣雨；周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近北部海面，北台灣、東半部水氣增多，是近期降雨最多的時段，周末至下周二（5月23日至5月26日）天氣再轉穩定，下周三（5月27日）新一波鋒面影響才明顯變天。
明天天氣變化不大 高溫午後雷陣雨
鄭傑仁指出，明天天氣變化不大，各地持續是多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。
鋒面周四接近 桃園以北降雨增多
鄭傑仁說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，因此各地天氣仍以多雲到晴為主，「桃園以北、台東、恆春半島」不定時有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。
周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，全台都維持多雲到晴，僅午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區有零星短暫降雨；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。
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鄭傑仁指出，明天天氣變化不大，各地持續是多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。
鄭傑仁說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，因此各地天氣仍以多雲到晴為主，「桃園以北、台東、恆春半島」不定時有零星短暫降雨，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。
周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，全台都維持多雲到晴，僅午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部山區有零星短暫降雨；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。