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明天天氣變化不大 高溫午後雷陣雨

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

鋒面周四接近 桃園以北降雨增多

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（20）日各地維持多雲到晴，；周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近北部海面，，周末至下周二（5月23日至5月26日）天氣再轉穩定，下周三（5月27日）新一波鋒面影響才明顯變天。鄭傑仁指出，明天天氣變化不大，各地持續是多雲到晴，，各地高溫30至33度，南部近山區上看36度，早晚則是22至25度，日夜溫差稍大。鄭傑仁說明，周四、周五水氣增多，主要是鋒面來到北部海面，但並直接沒有南下影響台灣，，午後北部、宜蘭、花蓮、山區仍要留意熱對流出現的雷陣雨。周六、周日水氣再減少，基本上到下周二，；下週三預估會有新一波鋒面影響台灣，實際降雨還有待觀察。