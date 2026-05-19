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▲許秋怡（右）的外表保養比另一半王書麒（左）要好，感覺上彼此有一些年齡差距，事實上相差不到5歲。（圖／翻攝自IG）

▲王書麒年輕時也曾是偶像小生，可惜未能走紅，後來轉去拍三級片。（圖／翻攝自90年代回憶 (新版) 臉書）

▲王書麒拍過多部三級片，但形象斯文，被稱為「三級片王子」。（圖／摘自每日頭條）

曾經在香港三級片風潮中，扮演斯文男主角、有「三級片白馬王子」形象的王書麒，60歲面容大變，儘管身形保養得宜、沒有發福，卻臉部僵硬、明顯大小眼、嘴巴也有些歪斜，讓網友大感詫異。他其實在年輕時與2001年各有過一次「面癱」的問題，2001年那回還被診斷出顏面神經麻痺，一度被迫停工8個月。王書麒在三級片熱潮中，儘管知名度不及扮演女主角的性感艷星們，卻也是這個領域的重要台柱，在《蜜桃成熟時1997》、《偷情男女》跟鍾真、小澤圓等演過激情場面，和其他三級片慣常出現的「淫賤」型男星不同，他演的角色多半先有愛情才有親密行為，形象較為端正，可惜仍沒能大紅大紫，而現在更是嘴歪眼斜，讓人為他的健康情況擔憂。日前王書麒和妻子許秋怡在中國演出，兩人在後台和昔日TVB紅小生之一的林俊賢熱情打招呼，有說有笑。目擊者指當時王書麒態度友善，可是樣貌卻面目全非，跟年輕時相較之下眼睛、嘴巴明顯不一樣，整張臉也感覺僵硬，彷彿25年前的顏面神經麻痺沒有完全痊癒，仍留下部分影響。那時王書麒與許秋怡在中國各地大小城鎮登台表演，據稱月入近百萬港元，還曾經在東莞周邊城鎮巡迴演出，唱了一個月，多年來就這樣密集表演，已經擁超過港幣1億的身家、堪稱隱性富豪，許秋怡並未承認。但2001年他的顏面神經麻痺，使他被迫停工，和許秋怡各處尋訪名醫，治療了8個月。此外，他曾在19歲時拍攝《新紮師兄3》，被林嘉華狠狠掌摑亦導致面癱，當時他的左臉失去知覺、眼睛合不攏，為戲嘗到苦頭。王書麒其實曾是香港的紅牌童星，小小年紀已出道，可惜長大後的發展卻明顯走下坡，在一群電視台小生中發展並不算好，才會在離開電視台後投入三級片的領域，卻仍沒像女星解脫一般話題滿滿又大紅，好在家庭生活算是幸福，就是健康成為一大問題。他和許秋怡的兒子已經成年，而比他小幾歲的許秋怡保養頗佳，跟他相比更為凍齡。許秋怡曾是張智霖前女友，和張智霖分手之後，曾經一度不往來，各方以為他們再也無法同台，後來兩人在2011年終於破冰，感情風波確定成為過眼雲煙，已不再為那些舊日的恩怨困擾。