歌王林俊傑去年底正式認愛小20歲的中國網紅「七七」，這也是他出道以來首度公開認愛，小倆口一舉一動都備受關注。23歲的七七近日從美國紐約帕森設計學院（Parsons）碩士畢業，林俊傑被目擊現身畢業典禮，甚至還帶著林媽媽一同出席，感情看似非常穩定，消息曝光後讓網友瘋猜：「要結婚了？」

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林俊傑去年底認愛　被直擊現身女友畢業典禮

林俊傑近日被目擊現身女友七七的畢業典禮，身穿西裝、打上領帶盛裝出席，在會場上相當顯眼。林俊傑不僅全程細心陪伴，還帶著林媽媽一起，看似已成為林家「準媳婦」。

▲林俊傑（右）被目擊現身女友七七的畢業典禮，身穿西裝、打上領帶盛裝出席，在會場上相當顯眼，消息立刻衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）
▲林俊傑（右）被目擊現身女友七七的畢業典禮，身穿西裝、打上領帶盛裝出席，在會場上相當顯眼，消息立刻衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）
林俊傑帶七七見家長　網瘋猜：要結婚了？　

照片曝光後，立刻引發網友討論，表示「林俊傑真的很愛七七，又是帶見家長，又是親自出席她的畢業典禮」、「林俊傑和七七感覺真穩定啊，帶著媽媽去參加七七的畢業典禮，不會畢業就要結婚了吧？ 」、「林俊傑是真的奔著結婚去的吧。」另外也有不少人震驚說，原來七七才剛畢業啊。

林俊傑去年底無預警公開認愛，他在社群上PO出與爸媽、女友的合照，雙方已到見家長的階段。當時眾人好奇小倆口是否婚事近了？當時林俊傑所屬經紀公司回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...