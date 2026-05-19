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▲伊能靜（如圖）當年和秦昊結婚被形容是「格差婚」，部分輿論不看好這段關係，不過兩人用時間證明一切。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）

女星伊能靜11年前二嫁中國演員秦昊時，無論在兩岸三地演藝圈的資歷或名氣都遠高於當時專注於演文藝片、知名度較低的秦昊，兩人地位女高男低、年齡女大男小的雜音不斷，不過秦昊從來不曾為此感到自卑，伊能靜透露，這是源自於秦家從小灌輸「抽屜理論」的家庭教育使然。伊能靜過去在節目分享，秦昊家裡有一個抽屜，父母年輕時賺的錢都丟到抽屜裡，從來沒又去算過誰賺多少，要花錢就從裡面拿，所以秦昊一直以來打從心底就是個很有自信的人，「這就是他小時候的教育，所以現在他不會因為我賺得多，就覺得我應該要怎樣，我們的家庭觀念就是那個抽屜，不要去比較那個抽屜裡誰多誰少，他過去賺得不多時沒有自卑過，我也沒有懷疑過。」對於伊能靜分享秦昊家的抽屜理論，網友紛紛表示：「三觀正的家庭是最好的傳承」、「那是秦的爸媽會教啊」、「最有智慧的女人」、「公婆教育很好」、「父母的感情和婚姻經營的方法，無形中會影響到孩子！」伊能靜當年和秦昊結婚被形容是「格差婚」，甚至有男方高攀女方、另有所圖的酸言，部分輿論不看好這段關係，不過，隨著兩人婚後在節目《婆婆與媽媽》中展現真實的相處互動，加上秦昊後來憑藉《隱秘的角落》、《春風沉醉的夜晚》、《推拿》等作品走紅，這些質疑聲浪逐漸轉為對他們婚姻經營之道的認同與祝福。