林智妍主演的韓劇《我的王室死對頭》自5月8日開播後話題不斷，目前已播出至第4集，全劇共14集，於每週五、六晚間8點50分播出，Netflix同步上架。這部結合穿越、浪漫喜劇、古裝與財閥鬥爭元素的作品，描述朝鮮時代惡名昭彰的禧嬪含冤被賜死後，意外附身到現代無名演員申瑞霜身上，並與許楠儁飾演的財閥繼承人車世界，展開一段火花四射的愛情故事。林智妍在劇中一人分飾禧嬪與申瑞霜，許楠儁同時演出車世界與清軒大君，張勝祖則詮釋崔門道與朝鮮國王安宗，《NOWNEWS今日新聞》整理《我的王室死對頭》收看平台、線上看連結、劇情介紹、角色介紹與必看3大亮點，帶你一次看懂這部近期討論度超高的韓劇。
📌以下為本文重點：
《我的王室死對頭》收看平台、線上看連結
《我的王室死對頭》劇情介紹
《我的王室死對頭》角色介紹
《我的王室死對頭》必看3大亮點
《我的王室死對頭》收看平台、線上看連結
類 型：浪漫喜劇、奇幻、穿越、古裝
語 言：韓文
集 數：14
主 演：林智妍、許楠儁、張勝祖、金玟錫、李世熙
播出日期：2026年5月8日～2026年6月20日
播出時間：每週五、六晚間8點50分
線上看連結：Netflix
《我的王室死對頭》劇情介紹
《我的王室死對頭》是一部結合穿越、浪漫喜劇與豪門對決元素的韓劇，由林智妍、許楠儁、張勝祖主演。故事描述朝鮮時代惡名昭彰的禧嬪，在含冤被賜死後，竟意外穿越到21世紀，附身在毫無背景的無名演員申瑞霜身上。原本在宮廷裡呼風喚雨的她，一睜眼不但失去權勢，還得面對現代社會的種種新鮮事，從拍戲、手機到娛樂圈規則，全都讓這位古代妖女鬧出一連串爆笑插曲。
就在她努力適應新人生時，遇上了與宿敵有著相似氣場的財閥繼承人車世界，這名被稱為「資本主義怪物」的男人，為了成功可以不擇手段，冷酷又偏執，卻在禧嬪面前節節敗退。兩個同樣強勢、誰也不肯低頭的狠角色，一見面就火花四射，從互相試探到正面交鋒，展開一段像打仗一樣的愛情故事。在吵吵鬧鬧與鬥智鬥勇之中，他們也逐漸學會打開心房，展開一段關於成長、救贖與命運反轉的浪漫故事。
《我的王室死對頭》角色介紹
申瑞霜、姜團心（禧嬪）／林智妍 飾演
申瑞霜童星出身，曾以可愛形象紅遍全國，被封為「國民小湯圓」，如今卻星途不順，成了生計不穩定的無名演員。某天，她在拍攝古裝劇的賜死戲碼時，竟被朝鮮時代因擾亂朝政而遭賜毒酒的正一品禧嬪附身。這位性格狠辣、口才毒舌的古代妖女突然闖進她的人生，讓原本平凡無奇的生活瞬間天翻地覆。
車世界、清軒大君／許楠儁 飾演
車世界前世是朝鮮時代的清軒大君，轉世後成為嵯一集團唯一繼承人，同時也是人氣美妝品牌「碧奧婕（Bio Jei）」的代表。他外表完美、能力出眾，卻個性極端又難以捉摸，被外界視為不按牌理出牌的「瘋子財閥」。凡事只追求成功與利益的他，在遇見被禧嬪附身的申瑞霜後，原本滴水不漏的人生也開始逐漸失控。
崔門道、安宗／張勝祖 飾演
崔門道前世是朝鮮時代的國王安宗，轉世後成為車世界的遠親表哥，同時掌管嵯一集團核心企業「嵯一建築」。他外表溫文儒雅、待人客氣，總是以完美紳士形象示人，但實際上野心勃勃，內心藏著冷酷與算計。從小就以躋身財閥權力中心為目標，因此與身為集團繼承人的車世界之間，形成既是親人也是競爭對手的緊張關係。
《我的王室死對頭》必看3大亮點
亮點一：朝鮮妖女穿越到現代 古代禧嬪附身無名演員笑料百出
《我的王室死對頭》最大看點，就是把朝鮮時代惡名昭彰的禧嬪直接丟到21世紀。原本在宮中呼風喚雨的狠角色，睜開眼竟成了沒背景、沒資源的無名演員申瑞霜，不但要重新適應手機、拍戲和娛樂圈規則，還常用古代人的思維處理現代問題，製造出一連串荒唐又爆笑的情節。看林智妍一秒從陰狠宮鬥模式切換成現代求生模式，光是這個設定就超有趣。
亮點二：林智妍對上瘋子財閥 相愛像在打仗
被禧嬪附身的申瑞霜，遇上由許楠儁飾演的財閥繼承人車世界，兩人都是個性強勢、絕不認輸的狠角色，一見面就針鋒相對。車世界外表完美，卻被稱為「資本主義怪物」，凡事只講效率和利益；禧嬪則毒舌又霸氣，根本不吃他那一套，從互相試探到火力全開，兩人的戀愛過程宛如大型權力鬥爭，甜中帶嗆、吵到讓人欲罷不能。
亮點三：前世今生恩怨延續 宮廷鬥爭升級成財閥權力戰
這部劇不只是浪漫喜劇，還藏著濃厚的前世宿命設定。車世界前世是清軒大君，張勝祖飾演的崔門道前世則是國王安宗，三人的糾葛從朝鮮王朝一路延續到現代。到了21世紀，戰場從皇宮轉移到財閥集團，權力、野心與愛情再次交錯上演；古代宮鬥加上現代豪門爭產，一部劇同時滿足穿越、愛情與權謀控。
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《我的王室死對頭》收看平台、線上看連結
《我的王室死對頭》劇情介紹
《我的王室死對頭》角色介紹
《我的王室死對頭》必看3大亮點
類 型：浪漫喜劇、奇幻、穿越、古裝
語 言：韓文
集 數：14
主 演：林智妍、許楠儁、張勝祖、金玟錫、李世熙
播出日期：2026年5月8日～2026年6月20日
播出時間：每週五、六晚間8點50分
線上看連結：Netflix
《我的王室死對頭》是一部結合穿越、浪漫喜劇與豪門對決元素的韓劇，由林智妍、許楠儁、張勝祖主演。故事描述朝鮮時代惡名昭彰的禧嬪，在含冤被賜死後，竟意外穿越到21世紀，附身在毫無背景的無名演員申瑞霜身上。原本在宮廷裡呼風喚雨的她，一睜眼不但失去權勢，還得面對現代社會的種種新鮮事，從拍戲、手機到娛樂圈規則，全都讓這位古代妖女鬧出一連串爆笑插曲。
就在她努力適應新人生時，遇上了與宿敵有著相似氣場的財閥繼承人車世界，這名被稱為「資本主義怪物」的男人，為了成功可以不擇手段，冷酷又偏執，卻在禧嬪面前節節敗退。兩個同樣強勢、誰也不肯低頭的狠角色，一見面就火花四射，從互相試探到正面交鋒，展開一段像打仗一樣的愛情故事。在吵吵鬧鬧與鬥智鬥勇之中，他們也逐漸學會打開心房，展開一段關於成長、救贖與命運反轉的浪漫故事。
《我的王室死對頭》角色介紹
申瑞霜、姜團心（禧嬪）／林智妍 飾演
申瑞霜童星出身，曾以可愛形象紅遍全國，被封為「國民小湯圓」，如今卻星途不順，成了生計不穩定的無名演員。某天，她在拍攝古裝劇的賜死戲碼時，竟被朝鮮時代因擾亂朝政而遭賜毒酒的正一品禧嬪附身。這位性格狠辣、口才毒舌的古代妖女突然闖進她的人生，讓原本平凡無奇的生活瞬間天翻地覆。
車世界、清軒大君／許楠儁 飾演
車世界前世是朝鮮時代的清軒大君，轉世後成為嵯一集團唯一繼承人，同時也是人氣美妝品牌「碧奧婕（Bio Jei）」的代表。他外表完美、能力出眾，卻個性極端又難以捉摸，被外界視為不按牌理出牌的「瘋子財閥」。凡事只追求成功與利益的他，在遇見被禧嬪附身的申瑞霜後，原本滴水不漏的人生也開始逐漸失控。
崔門道、安宗／張勝祖 飾演
崔門道前世是朝鮮時代的國王安宗，轉世後成為車世界的遠親表哥，同時掌管嵯一集團核心企業「嵯一建築」。他外表溫文儒雅、待人客氣，總是以完美紳士形象示人，但實際上野心勃勃，內心藏著冷酷與算計。從小就以躋身財閥權力中心為目標，因此與身為集團繼承人的車世界之間，形成既是親人也是競爭對手的緊張關係。
《我的王室死對頭》必看3大亮點
亮點一：朝鮮妖女穿越到現代 古代禧嬪附身無名演員笑料百出
《我的王室死對頭》最大看點，就是把朝鮮時代惡名昭彰的禧嬪直接丟到21世紀。原本在宮中呼風喚雨的狠角色，睜開眼竟成了沒背景、沒資源的無名演員申瑞霜，不但要重新適應手機、拍戲和娛樂圈規則，還常用古代人的思維處理現代問題，製造出一連串荒唐又爆笑的情節。看林智妍一秒從陰狠宮鬥模式切換成現代求生模式，光是這個設定就超有趣。
亮點二：林智妍對上瘋子財閥 相愛像在打仗
被禧嬪附身的申瑞霜，遇上由許楠儁飾演的財閥繼承人車世界，兩人都是個性強勢、絕不認輸的狠角色，一見面就針鋒相對。車世界外表完美，卻被稱為「資本主義怪物」，凡事只講效率和利益；禧嬪則毒舌又霸氣，根本不吃他那一套，從互相試探到火力全開，兩人的戀愛過程宛如大型權力鬥爭，甜中帶嗆、吵到讓人欲罷不能。
亮點三：前世今生恩怨延續 宮廷鬥爭升級成財閥權力戰
這部劇不只是浪漫喜劇，還藏著濃厚的前世宿命設定。車世界前世是清軒大君，張勝祖飾演的崔門道前世則是國王安宗，三人的糾葛從朝鮮王朝一路延續到現代。到了21世紀，戰場從皇宮轉移到財閥集團，權力、野心與愛情再次交錯上演；古代宮鬥加上現代豪門爭產，一部劇同時滿足穿越、愛情與權謀控。
|集數
|標題
|播出日期
|收視率
|1
|妖女與野獸
|2026年5月8日
|4.1%
|2
|命運優化說明書
|2026年5月9日
|5.4%
|3
|奔向你的世界
|2026年5月15日
|5.8%
|4
|跨越理解與誤解
|2026年5月16日
|6.0%