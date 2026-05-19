韓國演員朴恩斌在本月15日，推出Netflix全新奇幻動作喜劇《超能路人甲》，劇中她變身有瞬間移動能力的瘋女人。不過第6集中一幕，朴恩斌哭著指責車銀優背叛自己時，一個華麗的慢動作轉身，整個表情動作都超像漫畫女主角，但結局卻不那麼美好，因為她滴在車銀優臉上的竟不是悲傷的眼淚，而是來不及擦的鼻涕，讓觀眾全笑翻。

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朴恩斌在《超能路人甲》中，飾演有瞬間移動能力的殷彩馜。其中一幕她在發現被自己信任的師父李雲情（車銀優 飾）背叛後，瞬間移動到他的面前，哭著指責對方，眼淚跟鼻涕都狂掉。但下一秒畫面變慢動作呈現朴恩斌的轉身，她還皺著眉頭用手遮住鼻子，畫風突變為漫畫女主的風格。

▲網友仔細看後發現，朴恩斌滴在車銀優（如圖）臉上的這滴不是淚水而是鼻涕。（圖／翻攝自Netflix）
▲網友仔細看後發現，朴恩斌滴在車銀優（如圖）臉上的這滴不是淚水而是鼻涕。（圖／翻攝自Netflix）
朴恩斌轉身流的不是淚　鼻涕直接滴車銀優臉上

不過原以為朴恩斌轉身是為了默默擦淚，還在瞬間移動消失後，落了一滴在車銀優臉上。但網友仔細看後發現，那一滴竟然是鼻涕，瞬間破壞感動。網友指出，朴恩斌在瞬間移動出現在實驗室後，說自己一直流鼻涕，當時臉上的眼淚也沒有很多，因此認為那滴不是眼淚而是鼻涕，讓大家笑翻。

《超能路人甲》超無厘頭的劇情，也讓網友直呼：「真的超鬧超好笑！必須看」、「突然轉畫風我有點措手不及」、「朴恩斌轉身瀟灑離去，什麼也不帶走，只留下一滴鼻水在車銀優的臉上…」、「運鏡神、畫面神、用鼻水更神。」

《超能路人甲》背景設定1999年　路人甲獲超能力當英雄

《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力，並被迫組隊對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。

《超能路人甲》收看平台、連結

類　型：動作、喜劇、奇幻、線上看連結
導　演：劉仁植
編　劇：許多仲
語　言：韓文
集　數：8（總片長562分鐘（9小時22分鐘）
主　演：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周
開播日：2026年5月15日
收　看：Netflix

資料來源：Threads


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...