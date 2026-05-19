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▲美廉社5月20日經典咖啡、黑糖奶茶、精品可可限時買13送14。（圖／業者提供）

▲7-11 APP推出多杯組520元。（圖／業者提供）

一年一度的520來了！7-11推出CITY系列推出「520元組合優惠」，可選大杯美式／拿鐵13杯，或是濃萃美式／濃萃拿鐵任12杯；美廉社出手更大方，5月20日當天只要在APP購買4款飲品，都可以享買13送14優惠，比買一送一更便宜，還可搭配自帶杯折扣，最低單杯只要17元開喝，有經典鮮奶拿鐵、經典美式咖啡、沖繩黑糖奶茶、迦納可可。美廉社APP隨買隨取在520最浪漫的這天祭出最瘋狂的優惠，4款品項買13送14，比買一送一還便宜，活動限定5月20日，兌換期限至2026年8月17日，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。◾經典鮮奶拿鐵（大杯）買13送14，4.8折（原價55元、特價27元)◾經典美式咖啡（大杯）買13送14，4.8折（原價45元、特價22元)◾沖繩黑糖奶茶（大杯）買13送14，4.8折（原價50元、特價24元)◾喬名精品迦納可可（中杯）買13送14 ，4.8折（原價55元、特價27元）◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）