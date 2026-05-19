一年一度的520來了！7-11推出CITY系列推出「520元組合優惠」，可選大杯美式／拿鐵13杯，或是濃萃美式／濃萃拿鐵任12杯；美廉社出手更大方，5月20日當天只要在APP購買4款飲品，都可以享買13送14優惠，比買一送一更便宜，還可搭配自帶杯折扣，最低單杯只要17元開喝，有經典鮮奶拿鐵、經典美式咖啡、沖繩黑糖奶茶、迦納可可。
🟡美廉社
美廉社APP隨買隨取在520最浪漫的這天祭出最瘋狂的優惠，4款品
項買13送14，比買一送一還便宜，活動限定5月20日，兌換期限至2026年8月17日，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止。
◾經典鮮奶拿鐵（大杯）買13送14，4.8折（原價55元、特價27元)
◾經典美式咖啡（大杯）買13送14，4.8折（原價45元、特價22元)
◾沖繩黑糖奶茶（大杯）買13送14，4.8折（原價50元、特價24元)
◾喬名精品迦納可可（中杯）買13送14 ，4.8折（原價55元、特價27元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
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美廉社APP隨買隨取在520最浪漫的這天祭出最瘋狂的優惠，4款品
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◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
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◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）