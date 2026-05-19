韓國演員邊佑錫近日因為和IU合作的《21世紀大君夫人》的歷史爭議風波深陷輿論，不過今（19）日出席新節目《劉在錫露營》記者會時，私底下的他似乎調適得相當不錯。同場藝人池睿恩就在IG限時動態公開了可愛的幕後花絮，畫面中只見邊佑錫在台下悄悄舉起手機，調皮地對著台上的李光洙和劉在錫瘋狂放大偷拍，反差萌的逗趣舉動瞬間逗樂大批粉絲，看來他的心情並未受到太大影響。
池睿恩限動曝光！邊佑錫台下偷拍大前輩
在池睿恩分享的影片中，邊佑錫一隻手拿著冰咖啡，另一隻手則熟練地舉起手機對準舞台。他先是將鏡頭狠狠放大，定格在正在台上認真準備的李光洙臉上，李光洙略帶嚴肅又有些無奈的表情瞬間被完美捕捉。隨後邊佑錫又將鏡頭轉向劉在錫，以超近距離的迷弟視角拍攝大前輩，調皮模樣讓粉絲紛紛直呼：「邊佑錫私下真的太可愛了！」
邊佑錫為爭議發布手寫聲明！記者會上再度道歉
邊佑錫最近和IU搭檔主演韓劇《21世紀大君夫人》，原是眾所期待的大製作，然而播畢後卻因劇情設定和造型道具涉嫌「扭曲歷史」，而遭到韓國觀眾強烈撻伐。邊佑錫和IU也在昨日緊急在個人IG上傳聲明，鄭重向大眾與粉絲道歉。
在今日綜藝節目《劉在錫露營》的記者會上，邊佑錫免不了被現場媒體犀利追問關於《21世紀大君夫人》的爭議。對此他展現高EQ，緊握麥克風大方回應： 「對於那部分，我真的感到非常抱歉。」
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在池睿恩分享的影片中，邊佑錫一隻手拿著冰咖啡，另一隻手則熟練地舉起手機對準舞台。他先是將鏡頭狠狠放大，定格在正在台上認真準備的李光洙臉上，李光洙略帶嚴肅又有些無奈的表情瞬間被完美捕捉。隨後邊佑錫又將鏡頭轉向劉在錫，以超近距離的迷弟視角拍攝大前輩，調皮模樣讓粉絲紛紛直呼：「邊佑錫私下真的太可愛了！」
邊佑錫最近和IU搭檔主演韓劇《21世紀大君夫人》，原是眾所期待的大製作，然而播畢後卻因劇情設定和造型道具涉嫌「扭曲歷史」，而遭到韓國觀眾強烈撻伐。邊佑錫和IU也在昨日緊急在個人IG上傳聲明，鄭重向大眾與粉絲道歉。
在今日綜藝節目《劉在錫露營》的記者會上，邊佑錫免不了被現場媒體犀利追問關於《21世紀大君夫人》的爭議。對此他展現高EQ，緊握麥克風大方回應： 「對於那部分，我真的感到非常抱歉。」