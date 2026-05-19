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孫安佐是藝人狄鶯和孫鵬唯一的兒子，兩人的求子過程相當艱辛，使得狄鶯到了37歲才喜獲麟兒，因此狄鶯從小把兒子當成寶貝照顧，對於他的飲食更是嚴格把關，只讓孫安佐吃高級牛排、深海魚等昂貴食材，垃圾食物、平價小吃更是一切不準，一次孫安佐到了朋友家寫作業時，同學家長招待鹹粥飽餐，孫安佐回家後狄鶯得知餐食後氣炸，認為兒子怎麼能吃如此寒酸的食物，氣得斷絕兩家來往。根據《新聞挖挖哇》節目片段，狄鶯過去受訪時，提到一次孫安佐到同學家作客時，曾吃了一碗鹹稀飯，這對從小吃高級食材的孫安佐來說，可是全新的美味世界，因此回家後他開心的跟媽媽分享方才的美味。想不到狄鶯聽完後卻當場氣瘋，認為同學的家長讓孫安佐吃稀飯實在太「寒酸」，氣得下令禁止兒子再去那位同學家玩，直接介入兒子的交友圈。而稀飯事件只是狄鶯極致寵兒之一，她過去曾透露，家中專門有一台冰箱只放孫安佐的食材，裡面全是深海魚、頂級牛小排、鮮蝦等高級食物，且兒子每天早晚都要喝羊奶。除此之外，孫安佐在小學六年級前，甚至從未自己下樓買過東西，也沒去過便利商店，所有生活起居都由狄鶯親自打理，她更曾霸氣表示：「我錢太多，當然拿來疼兒子啊！」日前孫安佐涉嫌槍砲案件遭收押禁見，最快要到7月中才可能恢復探視，讓向來把兒子放在第一位的狄鶯傷心欲絕，甚至一度在直播中失控喊出：「都是我的錯」，並替兒子喊冤，直言他是「天才」，反問外界「他到底傷害了誰？」而父親孫鵬則表示看到兒子拍攝噴火槍影片時「非常震驚」，並無奈表示：「孩子大了，要自己面對後果。」