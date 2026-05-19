2026 TTE 台北國際觀光博覽會將於 5 月 22 日至 5 月 25 日於台北世貿一館隆重登場！燦星旅遊（攤位號碼：B633）今年以「暑假早鳥 搶先卡位」為主題，推出多項限定優惠與獨家行程。凡現場下單即贈旅行夾鏈袋與行李束帶組，更祭出萬元旅遊金現場抽獎活動，邀請旅客在夏季旅遊旺季前，搶先規劃最心動的假期。
【限量快閃】TTE 現場限定：熱門旅遊國家 SIM 卡買一送一
燦星旅遊為回饋廣大卡友與旅客，於旅展期間推出「SIM 卡買一送一」超值專案。涵蓋日、韓、東南亞、港中澳等多國區域，優惠價 NT.255 起(買1送1)。每日限量供應，邀請您親臨現場感受超值體驗，輕鬆開啟您的環球旅程。
暑假早鳥，全家同樂
針對家庭客群，燦星特別推出最高折2,000的優惠活動，日本暑假出發最低價只要NT$20,900起、韓國暑假出發最低價只要NT＄19,500起。小朋友最愛的樂園行程「暑假親子・釜山三大樂園 5 天」（NT$22,900 起）及「東京星樂園 5 天」（NT$33,900 起），涵蓋迪士尼、樂天世界等熱門樂園 。
現場限量白沙屯媽祖加持旅遊平安御守
旅客凡於展位參與活動或報名指定旅遊行程，即有機會獲得經過過爐加持的限量版平安御守，不僅為旅程增添一份來自粉紅超跑的溫暖守護，更祝福每位出國的民眾都能玩得開心、平安順心。
主打行程：深度日本與熱門韓越行程
本次旅展燦星旅遊特別針對國人喜愛的日本、韓國及東南亞行程推出限時折扣：
日本深度之旅（第二人最高折 2,000 元）：
燦星旅遊為回饋消費者，於展期間準備了豐盛的「好禮大放送」：
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燦星旅遊為回饋廣大卡友與旅客，於旅展期間推出「SIM 卡買一送一」超值專案。涵蓋日、韓、東南亞、港中澳等多國區域，優惠價 NT.255 起(買1送1)。每日限量供應，邀請您親臨現場感受超值體驗，輕鬆開啟您的環球旅程。
暑假早鳥，全家同樂
針對家庭客群，燦星特別推出最高折2,000的優惠活動，日本暑假出發最低價只要NT$20,900起、韓國暑假出發最低價只要NT＄19,500起。小朋友最愛的樂園行程「暑假親子・釜山三大樂園 5 天」（NT$22,900 起）及「東京星樂園 5 天」（NT$33,900 起），涵蓋迪士尼、樂天世界等熱門樂園 。
現場限量白沙屯媽祖加持旅遊平安御守
旅客凡於展位參與活動或報名指定旅遊行程，即有機會獲得經過過爐加持的限量版平安御守，不僅為旅程增添一份來自粉紅超跑的溫暖守護，更祝福每位出國的民眾都能玩得開心、平安順心。
主打行程：深度日本與熱門韓越行程
本次旅展燦星旅遊特別針對國人喜愛的日本、韓國及東南亞行程推出限時折扣：
日本深度之旅（第二人最高折 2,000 元）：
- 獨家秋田包機：【東北超值玩】奧入瀨溪．八幡平雪之迴廊．銀山溫泉．小京都角館．松島遊船．燒肉吃到飽．雙溫泉 4天 NT$23,900起 。
- 四國絕景： 【春遊四國】大步危峽谷遊船．金刀比羅宮．神隱少女湯屋．檮原町美學．讚岐滿濃花爛漫．貍貓神社．燒肉吃到飽．名湯饗宴4天 NT$20,900 起。
- 東北限定： 線上旅展【東北超值玩】銀山溫泉．奧入瀨溪．秋田內陸鐵道．小京都角館．季節採水果．燒肉放題．升等雙溫泉 5天 NT$23,900 起，入住雙溫泉飯店 。
- 首爾潮流： 【My Korea潮遊韓國】愛寶樂園．SEENB神秘動物園．松月洞童話村．森林系咖啡廳．南怡島．明洞商圈5天(不進保肝) NT$15,900 起，含愛寶樂園與明洞購物（不標榜肝）。
- 釜山漫遊： 線上旅展【悠閒釜山漫遊】斜坡滑車．天空膠囊列車．釜山塔．甘川洞．樂天outlet．汗蒸幕5天(不進人蔘+保肝) NT$16,800 起，體驗天空膠囊列車與海景汗蒸幕 。
- 泰國超值選： 【泰奇幻】全明星號遊船．羅馬金劇場人妖秀．綠山動物園．喬德夜市．泰式按摩．爽泰度假莊園．金沙島．水門市場．鄭王廟5+1天 NT$18,500 起，入住五星飯店並享用自助晚餐 。
- 越南富國島： 【越南奇幻富國島】香島跨海纜車．珍珠野生動物園．大海龜樂園．威尼斯大世界5天(4星+5星|越捷直飛) NT$24,900 起，搭乘跨海纜車直飛珍珠樂園 。
- 普吉島輕奢： 【虎哩普吉 ｜輕奢4天】攀牙灣秘境跳島、米其林餐盤&必比登美食達人帶路、五星離島超美奢華度假、熱石SPA NT$16,800 起，米其林推薦餐盤美食達人帶路 。
燦星旅遊為回饋消費者，於展期間準備了豐盛的「好禮大放送」：
- 心動下單禮： 凡購買旅遊行程，下單即贈「旅行夾鏈袋」及「行李束帶」乙組（數量有限，先搶先贏）。
- 獨家指定禮： 購買高知、秋田行程，單筆滿額加碼贈「旅行收納袋」；購買海島行程加贈「防水袋」（每日限量）。
- 會員加碼抽： 現場填資料加入會員，總額萬元的旅遊金現場大方抽 。
- 銀行刷卡禮： 串聯台新、富邦、永豐、第一、星展、玉山、聯邦、新光等多家銀行，提供滿額禮券、收納袋組、藍芽迷你扇，最高可得「磁吸式行動電源」或「飛狼斜背包」。