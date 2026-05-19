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心動下單禮： 凡購買旅遊行程，下單即贈「旅行夾鏈袋」及「行李束帶」乙組（數量有限，先搶先贏）。

獨家指定禮： 購買高知、秋田行程，單筆滿額加碼贈「旅行收納袋」；購買海島行程加贈「防水袋」（每日限量）。

會員加碼抽： 現場填資料加入會員，總額萬元的旅遊金現場大方抽 。

銀行刷卡禮： 串聯台新、富邦、永豐、第一、星展、玉山、聯邦、新光等多家銀行，提供滿額禮券、收納袋組、藍芽迷你扇，最高可得「磁吸式行動電源」或「飛狼斜背包」。

2026 TTE 台北國際觀光博覽會將於 5 月 22 日至 5 月 25 日於台北世貿一館隆重登場！燦星旅遊（攤位號碼：B633）今年以「暑假早鳥 搶先卡位」為主題，推出多項限定優惠與獨家行程。凡現場下單即贈旅行夾鏈袋與行李束帶組，更祭出萬元旅遊金現場抽獎活動，邀請旅客在夏季旅遊旺季前，搶先規劃最心動的假期。燦星旅遊為回饋廣大卡友與旅客，於旅展期間推出「SIM 卡買一送一」超值專案。涵蓋日、韓、東南亞、港中澳等多國區域，優惠價 NT.255 起(買1送1)。每日限量供應，邀請您親臨現場感受超值體驗，輕鬆開啟您的環球旅程。針對家庭客群，燦星特別推出最高折2,000的優惠活動，日本暑假出發最低價只要NT$20,900起、韓國暑假出發最低價只要NT＄19,500起。小朋友最愛的樂園行程「暑假親子・釜山三大樂園 5 天」（NT$22,900 起）及「東京星樂園 5 天」（NT$33,900 起），涵蓋迪士尼、樂天世界等熱門樂園 。旅客凡於展位參與活動或報名指定旅遊行程，即有機會獲得經過過爐加持的限量版平安御守，不僅為旅程增添一份來自粉紅超跑的溫暖守護，更祝福每位出國的民眾都能玩得開心、平安順心。本次旅展燦星旅遊特別針對國人喜愛的日本、韓國及東南亞行程推出限時折扣：燦星旅遊為回饋消費者，於展期間準備了豐盛的「好禮大放送」：燦星旅遊表示，本次旅展商品多元，從超值特惠到五星奢華一應俱全。歡迎消費者於 5/22-5/25 親臨台北世貿一館 B633 攤位，由專業團隊為您量身打造專屬旅程！