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今（19）日在藍白聯手發動的總統彈劾案宣告失敗後，民進黨立委郭昱晴跨海提出嚴正抗議！彈劾案最終以同意56票、反對50票，因未達三分之二的法定門檻而確定不通過，人在瑞士日內瓦出席世界衛生大會（WHA）相關行程的郭昱晴，隔空向藍白陣營喊話：「請藍白停止消耗國會，把正常的議事空間還給台灣！」郭昱晴怒批，這段時間以來，藍白陣營寧可擱置關係到國家發展與人民福祉的總預算審查，也執意要召開彈劾公聽會、聽證會及審查會，硬生生把整個立法院拖進政治鬥爭之中，而全國人民最關心的民生、國防、教育、社福等重大議題與法案，全因為這場政治風暴而遭卡關，預算面臨嚴重延宕，國會寶貴的時間被當作政治表演的舞台，實在感到非常失望。郭昱晴強調，彈劾是極其嚴肅的憲政程序，絕對不該被拿來當作操作仇恨、製造社會對立的工具，她指出，台灣人民真正期待的是一個能夠好好審查法案、照顧民生、推動國家穩定前行的國會，而不是一個天天為了政治攻防而空轉內耗的立法院。儘管她這次因代表立院黨團在日內瓦跑行程，但民進黨團意志堅定，留守的50位立委全數投下反對票，全力守住憲政制度與國會底線。