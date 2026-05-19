我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹低調現身演唱會，不僅賣力揮著螢光棒，身體也跟著音樂狂扭，看起來非常投入。（圖／張惠妹IG@amit_feat_amei）

歌手孫燕姿上週5/15、5/17兩天在台北大巨蛋開唱，吸引許多藝人朋友、粉絲朝聖。不僅林依晨素顏現身聆聽，好友張惠妹今（19）日也在IG上分享自己在演唱會上狂嗨的影片，只見天后零偶包隨著音樂狂扭，幽默表示：「惠妹瘋起來就沒有別人的事。」另外她還跟著唱起經典歌〈我懷念的〉隔空對唱也讓粉絲們大飽耳福。孫燕姿演唱會有不少藝人朋友低調到場，但向來注重隱私、保護朋友的她，在演唱會上並未刻意曝光前來朝聖的嘉賓名單，僅表示：「我們不要『連名帶姓』，張小姐，謝謝。」巧妙暗示天后張惠妹隱身觀眾席。今張惠妹PO出自己去朝聖孫燕姿演唱會的影片，當唱到經典歌〈第一天〉時，她不僅賣力揮舞著螢光棒，身體也跟著音樂狂扭，看起來非常投入，而張惠妹也幽默寫下：「惠妹瘋起來就沒有別人的事。」另一則限動中，張惠妹PO出自拍，並與孫燕姿隔空合唱〈我懷念的〉，唱得十分陶醉，天籟美聲讓粉絲們聽得過癮。事實上孫燕姿開唱前，張惠妹就已獻上花籃祝福，寫著「GOOD SHOW」，除了送花還親自到大巨蛋力挺，展現私下好交情。此外，台下的隱藏大咖還有「零負評女神」林依晨，她事後也在社群上大方分享一系列朝聖演唱會的照片。畫面中，林依晨戴著鴨舌帽與粗框眼鏡，一身休閒低調的打扮坐在觀眾席上，對著鏡頭甜笑捧臉、比出愛心手勢，即使素顏也依舊亮眼吸睛。林依晨更感性寫下：「謝謝妳陪伴我的青春！」一席話勾起無數粉絲的共鳴。