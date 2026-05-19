我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於角色以悲劇收場，潘奕如（中）坦言，第一次看到劇本時，自己其實非常震驚，甚至感到沮喪。（圖／民視提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情再掀震撼高潮，劇中由吳皓昇飾演的大反派「王正豪」，竟在一場情緒失控的衝突中，誤殺曾論及婚嫁的愛人、潘奕如飾演的「淑芳」，讓觀眾看得心碎不已。這段「玉石俱焚」的悲劇情節播出前便引發劇迷熱烈討論。吳皓昇坦言，看到劇本時心情非常複雜，「其實是又興奮、又難過、也很訝異。」他表示，興奮的是「淑芳」這個角色沉寂了一段時間後，終於又回到劇情核心；但另一方面，他也對劇情走向感到震驚，「沒想到最後竟然會走向玉石俱焚，而且還是王正豪誤殺淑芳！」吳皓昇苦笑表示，原本以為王正豪的目標應該是對付萬家人，沒想到最後反而是把王家人一個個推向悲劇，「當初明明還是我鼓勵大家，王家每個人都要活到殺青，沒想到最後的兇手竟然都是我！」一席話讓現場工作人員哭笑不得。而談到潘奕如在這場重頭戲中的表現，吳皓昇更是大讚不已，他透露，淑芳在短短十幾分鐘的戲裡，情緒從瘋癲、清醒到澈底崩潰潰堤，層次極其複雜，「她真的拿出畢生所學投入這段劇情，相當辛苦，也非常不容易。」他也喊話觀眾：「這場戲真的不能錯過！」潘奕如則坦言，第一次看到劇本時，自己其實非常震驚，甚至感到沮喪。「沒想到淑芳最後準備送給正豪的『禮物』，竟然會是這麼慘烈、這麼決絕的方式。」她透露，當下甚至會忍不住替角色感到心痛，「淑芳那麼愛嘉蓮，怎麼會選擇做出這樣的事？」但隨著不斷揣摩角色，她漸漸理解淑芳內心深處的痛苦。潘奕如分析，淑芳雖然逐漸恢復清醒，但「清醒」對她而言，反而是更殘酷的開始。因為隨著記憶與情感回來，她必須重新面對那些長年被壓抑的創傷，包括背叛、羞辱、被取代的痛苦，以及失去自我的絕望。「那已經不是一般情緒低落，而是一種整個人被絕望吞沒的狀態。」潘奕如表示，淑芳其實陷入了一種極端扭曲又撕裂的心理狀態，一方面深愛女兒嘉蓮，希望替她留下保障與未來；另一方面，卻又無法原諒正豪帶給她的一切傷害，因此最終選擇「玉石俱焚」。潘奕如感性地說：「那不是一個正常理性的人會做出的決定，而是一個被創傷、愛與恨徹底撕裂的人，最後走向自毀的選擇。」拍攝這段戲時，她坦言自己內心非常沉重，「我會一直感受到，淑芳真正想結束的，未必是生命本身，而是那種她以為永遠逃不掉的痛苦。」此外，潘奕如也希望這段劇情除了帶來戲劇張力外，某種程度上也能提醒觀眾，「當一個人陷入極深的創傷與絕望時，真的需要被理解、被接住、被陪伴。」她相信，即使人生會經歷黑暗時刻，「但永遠都還有別的可能性，可以慢慢走向光亮。」