2026端午節將在6月19日到來，許多民眾也開始預購肉粽，準備應景過節。近十年掀起瘋搶熱潮的「雲林縣西螺鎮農會黃金粽」，宣布將於明（20）日上午8點正式開放預購。由於去年 11 萬顆瞬間秒殺，農會今年特別將產量提升至史上最高的 15 萬顆，更佛心宣布「凍漲」，維持一顆 40 元的超高 CP 值，也讓許多老饕已經摩拳擦掌準備預購！
西螺農會「黃金粽」熱銷十年！用料超實在、吃完不脹氣
西螺鎮農會製作的黃金粽之所以能連續十年熱銷、年年秒殺，關鍵在於頂級的在地食材與「吃了不傷胃、不脹氣」的養生配方：
精選黃金米： 捨棄全糯米配置，改採用在地台農 76 號「黃金米」，口感 Q 彈且顧胃、不易引發脹氣。
頂級嚴選內餡： 雲林莿桐在地小農的紅蔥頭、虎尾鎮農會的花生、台中市新社區農會的香菇，以及雲林肉品市場特產的「雲饗豬五花肉」，最後撒上鮮美蝦米提味。
古坑在地粽葉： 採用雲林古坑鄉的高品質粽葉包裹，一打開就能聞到濃郁的天然粽香。
2025年西螺鎮農會準備了11萬顆預購，結果依舊秒殺，因此2026年再度增加數量，來到上限15萬顆，同時也不漲價，維持每串/10個，每串400元的價位，原物料漲價導致多出來的成本西螺鎮農會將自行吸收。
2026 西螺黃金米粽預購攻略：下單時間與 3 大訂購管道
115年度西螺鎮農會肉粽預購5月20日(星期三)早上8點開始，為了讓全台民眾都能方便購買，西螺鎮農會今年準備了上限 15 萬顆的充足數量，並提供現場、電話、網路三種管道同步開賣。
預購開跑時間： 2026 年 5 月 20 日早上 8:00起。
管道一、現場排隊： 可至西螺鎮農會本會及各分部現場排隊預購。
管道二、電話預購： 撥打專線電話（05-5863621）進行訂購。
管道三、網路訂購： 透過西螺鎮農會官方網站或線上預購表單直接下單。
西螺農會也提醒，請民眾選擇一種方式購買即可，麻煩網路下單後請勿電話重複下單，以免造成訂單混亂。
西螺黃金米粽取貨與冷凍宅配運費須知
本次預購提供「低溫冷凍宅配」與「現場自取」兩種方式，相關規範如下：
📍選擇冷凍宅配
低溫寄出日期： 6 月 1 日（一）至 6 月 4 日（四）陸續寄出。
宅配運費標準： 購買 1 至 5 串，運費為 210 元；購買 6 至 10 串，運費為 260 元（每件包裹最多以 10 串為限）。
注意事項： 外送將視物流實際狀態配送，若遇無法配送之情況，工作人員將會主動通知取消訂單。
📍選擇現場自取
自取時間： 6 月 5 日（五）至 6 月 18 日（四），每日 11:00 至 15:30 之間。
溫度選擇： 宅配一律為冷凍保鮮。若想要常溫的黃金米粽，請務必選擇現場自取（但因人工作業數量有限，現場常溫或冷凍供應將依當天實際狀況而定）。
逾期規範： 若自取當天未前往取貨，將視同放棄訂單，或由農會改以冷凍方式讓民眾補取。
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西螺鎮農會製作的黃金粽之所以能連續十年熱銷、年年秒殺，關鍵在於頂級的在地食材與「吃了不傷胃、不脹氣」的養生配方：
精選黃金米： 捨棄全糯米配置，改採用在地台農 76 號「黃金米」，口感 Q 彈且顧胃、不易引發脹氣。
頂級嚴選內餡： 雲林莿桐在地小農的紅蔥頭、虎尾鎮農會的花生、台中市新社區農會的香菇，以及雲林肉品市場特產的「雲饗豬五花肉」，最後撒上鮮美蝦米提味。
古坑在地粽葉： 採用雲林古坑鄉的高品質粽葉包裹，一打開就能聞到濃郁的天然粽香。
2025年西螺鎮農會準備了11萬顆預購，結果依舊秒殺，因此2026年再度增加數量，來到上限15萬顆，同時也不漲價，維持每串/10個，每串400元的價位，原物料漲價導致多出來的成本西螺鎮農會將自行吸收。
2026 西螺黃金米粽預購攻略：下單時間與 3 大訂購管道
115年度西螺鎮農會肉粽預購5月20日(星期三)早上8點開始，為了讓全台民眾都能方便購買，西螺鎮農會今年準備了上限 15 萬顆的充足數量，並提供現場、電話、網路三種管道同步開賣。
管道一、現場排隊： 可至西螺鎮農會本會及各分部現場排隊預購。
管道二、電話預購： 撥打專線電話（05-5863621）進行訂購。
管道三、網路訂購： 透過西螺鎮農會官方網站或線上預購表單直接下單。
西螺農會也提醒，請民眾選擇一種方式購買即可，麻煩網路下單後請勿電話重複下單，以免造成訂單混亂。
本次預購提供「低溫冷凍宅配」與「現場自取」兩種方式，相關規範如下：
📍選擇冷凍宅配
低溫寄出日期： 6 月 1 日（一）至 6 月 4 日（四）陸續寄出。
宅配運費標準： 購買 1 至 5 串，運費為 210 元；購買 6 至 10 串，運費為 260 元（每件包裹最多以 10 串為限）。
注意事項： 外送將視物流實際狀態配送，若遇無法配送之情況，工作人員將會主動通知取消訂單。
📍選擇現場自取
自取時間： 6 月 5 日（五）至 6 月 18 日（四），每日 11:00 至 15:30 之間。
溫度選擇： 宅配一律為冷凍保鮮。若想要常溫的黃金米粽，請務必選擇現場自取（但因人工作業數量有限，現場常溫或冷凍供應將依當天實際狀況而定）。
逾期規範： 若自取當天未前往取貨，將視同放棄訂單，或由農會改以冷凍方式讓民眾補取。