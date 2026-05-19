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▲周興哲（如圖）成為唯一一位在YouTube擁有3首破2億歌曲的華語歌手。（圖／星空飛騰提供）

周興哲將參戰中國綜藝《歌手2026》，飛往湖南長沙備戰的他，一下飛機就收到好消息，經典情歌〈永不失聯的愛〉正式在YouTube突破1億觀看，也讓周興哲累積第5首破億歌曲，刷新華語歌壇紀錄。得知喜訊後，周興哲又驚又喜說：「真的很開心，也很感謝大家一路陪著這首歌長大！」周興哲目前已累積〈你，好不好？〉、〈以後別做朋友〉、〈怎麼了〉、〈如果雨之後〉與〈永不失聯的愛〉共5首YouTube破億神曲，更讓他成為唯一一位在YouTube擁有3首破2億歌曲的華語歌手。其中〈永不失聯的愛〉，對周興哲而言意義非凡，是他還是新人時，第一次嘗試擔任製作人的作品，首次獨挑大樑完成，而歌曲推出後立刻受到大家喜歡，也給周興哲很大的信心與鼓舞。除了YouTube成績驚人，周興哲在Spotify同樣持續刷新華語歌手紀錄，其中〈你，好不好〉早在2023年成為Spotify首支破億播放的華語歌曲，目前依舊穩坐華語歌曲播放量最高紀錄。另一方面，周興哲近期也正式啟動《Odyssey · Stars 旅程· 星空》世界巡迴演唱會全新升級版，上月一連兩天於新加坡室內體育館盛大開唱，不僅打造高達天花板的「鑽石型三層LED恆星航母」，地板更全面鋪設LED四面台，搭配全場燈光與雷射銀河效果，帶來360度沉浸式體驗。接下來周興哲將參戰《歌手2026》，他難掩興奮心情表示：「很高興也很興奮，可以跟這麼多優秀的音樂人同台競技，我會盡最大努力，剩下的就交給觀眾們決定。」周興哲也持續替大家帶來好音樂。