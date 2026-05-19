36歲壹電視美女主播沈泳吟去年5月誕下第一胎女兒，沒想到，即將結束育嬰假的她，昨（18）日突然在粉專發文宣布請辭，確定不會返回電視台播新聞，「12年，4300多個日子，我的電視台生涯，正式『畢業』了！」本人也證實將會轉戰網路媒體，另闢新戰場。

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壹電視正妹主播請辭　沈泳吟揭露未來動向

回想12年的媒體人生涯，沈泳吟表示，從國際組的小編譯到後來坐上主播台、拿起主持棒，甚至擔任節目製作人，一路走來要感謝老東家給她最棒的舞台，更想對自己說聲：「謝謝妳，曾經那麼努力過。」

沈泳吟說這12年的歲月，也見證自己從少女晉升成為一位媽媽，而她透露未來規畫，「我決定為自己勇敢一次，離開待了12年的舒適圈，下一步我將要前進網路（媒體），開闢新戰場～」並要粉絲不用緊張，因為離開不是道別，而是一個全新的開始，以後社群平台上，依然會常常看到她分享生活。

最後，沈泳吟感謝一路陪伴自己10幾年的粉絲，「我的青春有你們陪伴，真的很幸福」，粉絲紛紛留言：「祝福呦～我真的從妳進來是小少女看到變媽媽～祝未來一切更好更順」、「怎麼會這樣子？真的不播了？難忘搞笑活潑生動播報啊」、「一直都在！換地方跟隨支持而已！」

▲沈泳吟從國際組編譯一路坐上主播台，也擔任節目製作人。（圖／翻攝自沈泳吟臉書）
▲沈泳吟從國際組編譯一路坐上主播台，也擔任節目製作人。（圖／翻攝自沈泳吟臉書）
▲沈泳吟（左）和外商公司主管老公朱先生交往8年，結婚約4年。（圖／翻攝自沈泳吟臉書）
▲沈泳吟（左）和外商公司主管老公朱先生交往8年，結婚約4年。（圖／翻攝自沈泳吟臉書）
資料來源：沈泳吟臉書

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。