36歲壹電視美女主播沈泳吟去年5月誕下第一胎女兒，沒想到，即將結束育嬰假的她，昨（18）日突然在粉專發文宣布請辭，確定不會返回電視台播新聞，「12年，4300多個日子，我的電視台生涯，正式『畢業』了！」本人也證實將會轉戰網路媒體，另闢新戰場。
壹電視正妹主播請辭 沈泳吟揭露未來動向
回想12年的媒體人生涯，沈泳吟表示，從國際組的小編譯到後來坐上主播台、拿起主持棒，甚至擔任節目製作人，一路走來要感謝老東家給她最棒的舞台，更想對自己說聲：「謝謝妳，曾經那麼努力過。」
沈泳吟說這12年的歲月，也見證自己從少女晉升成為一位媽媽，而她透露未來規畫，「我決定為自己勇敢一次，離開待了12年的舒適圈，下一步我將要前進網路（媒體），開闢新戰場～」並要粉絲不用緊張，因為離開不是道別，而是一個全新的開始，以後社群平台上，依然會常常看到她分享生活。
最後，沈泳吟感謝一路陪伴自己10幾年的粉絲，「我的青春有你們陪伴，真的很幸福」，粉絲紛紛留言：「祝福呦～我真的從妳進來是小少女看到變媽媽～祝未來一切更好更順」、「怎麼會這樣子？真的不播了？難忘搞笑活潑生動播報啊」、「一直都在！換地方跟隨支持而已！」
資料來源：沈泳吟臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
回想12年的媒體人生涯，沈泳吟表示，從國際組的小編譯到後來坐上主播台、拿起主持棒，甚至擔任節目製作人，一路走來要感謝老東家給她最棒的舞台，更想對自己說聲：「謝謝妳，曾經那麼努力過。」
沈泳吟說這12年的歲月，也見證自己從少女晉升成為一位媽媽，而她透露未來規畫，「我決定為自己勇敢一次，離開待了12年的舒適圈，下一步我將要前進網路（媒體），開闢新戰場～」並要粉絲不用緊張，因為離開不是道別，而是一個全新的開始，以後社群平台上，依然會常常看到她分享生活。
最後，沈泳吟感謝一路陪伴自己10幾年的粉絲，「我的青春有你們陪伴，真的很幸福」，粉絲紛紛留言：「祝福呦～我真的從妳進來是小少女看到變媽媽～祝未來一切更好更順」、「怎麼會這樣子？真的不播了？難忘搞笑活潑生動播報啊」、「一直都在！換地方跟隨支持而已！」