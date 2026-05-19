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韓國女團LE SSERAFIM隊長金采源健康亮紅燈！她的經紀公司今（19）日宣布，金采源因頸部疼痛接受檢查，醫療團隊建議她立刻中止所有活動，專心治療與休養，消息一出粉絲把矛頭指向新歌編舞，痛批瘋狂甩頭的舞蹈根本就是「自殘級傷身。」根據了解，金采源將缺席接下來的大學校慶、Spotify PURE FLOWERS LIVE，以及各大音樂節目打歌行程，團體短期內也將以4人體制活動，由於LE SSERAFIM本月22日就要帶著正規二輯《PUREFLOW pt.1》回歸，突如其來宣布停工，讓粉絲擔心新專輯宣傳行程會受到影響。而這次傷勢爆發後，團體4月推出的〈CELEBRATION〉編舞也重新掀起討論，副歌的高速甩頭舞因為太激烈，早就有粉絲擔心成員身體吃不消，日前校慶舞台時，金采源就被發現無法大幅度轉動脖子，甚至連左右擺動都顯得吃力，疑似忍痛完成演出。消息曝光後，大批網友怒轟公司，「這種編舞真的太傷身」、「根本是在消耗藝人健康」、「早就看起來很不舒服了」，即便後續舞蹈已部分修改，但仍難平息粉絲怒火。而這也是金采源出道以來第二度因健康問題停工，2022年時，她和隊友許允真碰上車禍受傷，如今再度因傷缺席活動，也讓粉絲相當心疼。