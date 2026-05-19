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五月天阿信出道多年擁有許多粉絲，其中也不妨是「夢女粉」，意指將自己想像成偶像女朋友的粉絲群體，近日社群Threads突然湧現許多阿信的夢女粉貼文，他們上傳阿信在演出時脫鞋子的腳底照，並且狂誇「腳底板超萌」，讓許多只是路過的網友上網時突然被腳底板攻擊，崩潰發文：「拜託防雷不想再看腳了！」近日Threads社群中充斥著許多阿信夢女文，粉絲們將自己當成阿信的另一半，對偶像所做的事情可以說是全肯定，其中也包括阿信在演唱會上脫鞋子光腳的照片，許多人狂發他的腳底版照片直呼可愛，甚至放上了牛舌餅跟腳底一起對比，「好像宏宏的腳，扁扁的也很萌。」雖然社群是個暢所欲言的平台，不過並不是所有網友都能接受上網到一半，突然眼前出現一雙男人的腳底，因此崩潰發文求救，「但請陳信宏的粉絲高抬貴手，我不想再看到阿信的腳了。」同時認可阿信因為扁平足不用當兵的事實，因為全網都看到了他的腳底有多平。貼文曝光後，許多被阿信腳底荼毒的網友也紛紛留言，「可不可以加個防雷啊，我眼睛好痛」、「我為什麼會一直看到50歲阿北的腳底」、「整個河道都是搞得我有戀足癖」、「上防劇透啊啊啊啊」、「這是我看到第三篇在講他的腳」、「我到底要按幾次不感興趣才能躲開他的腳，誰能放過我。」