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◼︎桃園市5月20日停水範圍一次看

▲桃園市中壢區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市新屋區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市龜山區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市5月20日停水範圍一次看

▲台中市北屯區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市沙鹿區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市大肚區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市5月20日停水範圍一次看

▲台南市5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市5月20日停水範圍一次看

▲高雄市鳳山區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市鳳山區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市橋頭區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市左營區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎基隆市5月20日停水範圍一次看

▲基隆市5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎新竹縣5月20日停水範圍一次看

▲新竹縣5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣5月20日停水範圍一次看

▲彰化縣福興鄉5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲彰化縣員林市5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲彰化縣彰化市5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣5月20日停水範圍一次看

▲雲林縣5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義市5月20日停水範圍一次看

▲嘉義市東區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義市西區5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣5月20日停水範圍一次看

▲屏東縣新園鄉5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲屏東縣5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣5月20日停水範圍一次看

▲宜蘭縣5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣5月20日停水範圍一次看

▲台東縣5月20日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月20日（週三）在以及上述12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、延管工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月20日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：供水延管工程中壢區：民權路五段、民權路四段、民溪一路、民溪七路、民溪三路、民溪二路、民溪五路、民溪六路、永園路一段、華興路二段。大園區/民溪七路、民溪六路、華興路二段。停水原因：汰換管線工程新屋區：清華里及周邊巷弄。停水原因：新舊管連接龜山區：忠義路二段/忠義路二311巷、新興街241巷18弄。停水原因：汰換管線工程北屯區：大連路二段、崇德二路二段、崇德五路、崇德路二段、梅川東路五段、河北一街、河北二街、河北東街、河北西街、河北路三段、河北路二段。停水原因：汰換管線工程沙鹿區：埔子里。停水原因：延管工程大肚區：大明二街、大明五街、文昌路二段、萬興路。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路一段207至275號(單數側/含巷弄)、富強路一段279巷3號至15號(單數側)、富強路一段279巷(7弄、13弄、31弄)、富強路一段185巷4號至14號(雙數側)、富強路一段185巷(2弄、10弄)。停水原因：供水區域計量表安裝作業鳳山區：五權南路、五甲一路、凱旋路、南京路、國光路、國富路、國昌路、國民街、國泰路一段、國泰路二段、國興街、國隆路、安寧街、平等路、新富路、海洋二路、輜汽路、長樂街、長興街、青年路一段。停水原因：供水區域計量表安裝作業鳳山區：凱旋路、南京路、南福街、大明路、新富路、新康街、新強路、輜汽路。停水原因：管線汰換工程橋頭區：五林路、公厝北路、圓環、東林路、林北路、甲樹路、西林路、里林東路、里林西路。停水原因：管線汰換工程左營區：海勝里(靠翠華路側)。停水原因：年度高低壓配電設備定期檢驗信義區：崇法街、東信路、正信路。基隆市/信義區/崇法街、東信路、正信路。停水原因：供水延管工程新埔鎮：內立坑街、台蓄街、文德路二段、環南街、進高路、關埔路內立段、關埔路水車頭段、關埔路雲東段。停水原因：汰換管線工程福興鄉：中正路、光明街、南環路一段、平和路、彰鹿路七段、彰鹿路六段、橋和街、橋發街、橋興街、番婆街、福東路一段、福東路二段、鹿興路。鹿港鎮/中正路、仁愛街、光明街、光武街、勝利街、平和路、思源路、新生街、樂群路、正義街、永定街、祥和一街、福東路一段、鹿東路、鹿東路二段、鹿興路等周邊巷道。停水原因：汰換管線工程員林市：莒光路736巷等沿線住戶停水原因：汰換管線工程彰化市：永樂街。停水原因：汰換管線工程斗南鎮：大東里(雲86、雲84)，大東里大東。停水原因：新裝管線工程東區：博東路136巷及152巷。停水原因：新裝管線工程西區：劉厝里自強街３４７巷6號~38號、大利街、大富東街6號~40號。停水原因：漏水調查辦理間歇性停水(停水區間約5～30分鐘)新園鄉：鹽埔村。停水原因：汰換管線工程來義鄉：義林村、古樓村、丹林村萬巒鄉：新置村泰武鄉：平和村停水原因：汰換管線、新舊管聯絡壯圍鄉：中央路二段、莊敬路。停水原因：汰換管線工程臺東市/強國街、馬亨亨大道。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。