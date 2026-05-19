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人氣女團AOA前成員珉娥過去揭開自己童年傷口，透露自己國中時曾遭到性侵及毆打，事情經過了18年、4年的訴訟後，法院最終認定加害者的「性侵罪」成立，但因為超過法律追訴期而無法對加害者做出處置，不過這場審判也讓她終於放下了心中的大石，感動在社群寫下：「終於可以放下了。」法官在二審中認定加害者「性侵」是事實，不過「傷害罪」的部分因為證據不足沒有通過，雖然法律拿對方沒辦法，但能夠親眼看到法院認定對方有罪，讓她感動坦言，雖然不能處罰壞人很可惜，但「能證明那個人是個壞人」，對她來說就已經有很大的意義，她覺得自己好像完成了一件活到現在最沉重的功課，心情放鬆了很多。回想這起讓人心疼的事件，珉娥透露自己14歲上國中時，被當時喜歡的男生騙到一間不認識的房子裡，結果被現場的混混一頓暴打並性侵得逞，然而當時因為社會風氣很保守，年紀還小的她不敢看醫生也不敢報警，只能把痛苦吞下去。這場打擊讓珉娥多年來的情緒非常不穩定，甚至在今年初傳出想不開的消息，還好最後平安被救回來，除了心理的痛，珉娥現在的日子也過得很辛苦，她曾無奈地說，自己就算臉上的傷還沒好，也因為「沒錢」不得不繼續工作，生活壓力非常大。消息一出來，許多心疼珉娥的粉絲紛紛跑到她的社群下留言，幫她的勇敢加油打氣，雖然壞人靠著時間逃過了法律的處罰，但這場判決至少戳破了對方的謊言，幫珉娥洗刷了多年的冤屈，帶來了一點點遲到的正義。