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▲王俐人從氣質女星轉走性感路線後翻紅，迎來事業第二春。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）

女星王俐人從氣質女星轉走性感路線翻紅，她近日上節目透露，剛出道時遭第一家經紀公司欺騙，不僅沒被用心經營，還曾經被安排陪老男人吃飯，「我就是不知道有潛規則、沒有要去賣，所以它們把才把我封殺」，甚至當場脫口該經紀公司名字，讓主持人和網友驚呆。王俐人日前上Podcast節目《百靈果News》，分享23歲時從紐約返台陪男友試鏡意外踏入演藝圈，簽進的經紀公司雖然規模很大、老闆非常知名卻長期壓榨藝人，旗下經紀人好吃懶做還不斷對外抹黑她，讓自己被冠上難搞的標籤，不但接不到好工作也沒有談得好的酬勞。離譜的是，該經紀公司還曾經中午安排王俐人上飯局，「我要跟老男人吃飯，對方會邊說『妳手指好漂亮喔』邊摸妳手指，公司也沒有制止」，此舉讓她相當傻眼，「我就是不想潛規則我才被封殺。」王俐人在節目中不避諱地公開該經紀公司名字，不爽開轟「那間公司很爛、非常的爛，它只顧大陸，不在乎台灣的市場」，不少吃瓜的網友聽到該公司名字，不敢置信地說：「終於知道為什麼演藝圈一直不進步的原因了」、「很有料」、「內容好讚！愛死」、「超棒！這些事情絕對不可能在一般的場合可以知道」、「XX製作公司...WOW」、「水很深！」