女星王俐人從氣質女星轉走性感路線翻紅，她近日上節目透露，剛出道時遭第一家經紀公司欺騙，不僅沒被用心經營，還曾經被安排陪老男人吃飯，「我就是不知道有潛規則、沒有要去賣，所以它們把才把我封殺」，甚至當場脫口該經紀公司名字，讓主持人和網友驚呆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王俐人遭某公司壓榨　拒絕潛規則就被封殺

王俐人日前上Podcast節目《百靈果News》，分享23歲時從紐約返台陪男友試鏡意外踏入演藝圈，簽進的經紀公司雖然規模很大、老闆非常知名卻長期壓榨藝人，旗下經紀人好吃懶做還不斷對外抹黑她，讓自己被冠上難搞的標籤，不但接不到好工作也沒有談得好的酬勞。

離譜的是，該經紀公司還曾經中午安排王俐人上飯局，「我要跟老男人吃飯，對方會邊說『妳手指好漂亮喔』邊摸妳手指，公司也沒有制止」，此舉讓她相當傻眼，「我就是不想潛規則我才被封殺。」

▲王俐人從氣質女星轉走性感路線後翻紅，迎來事業第二春。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）
▲王俐人從氣質女星轉走性感路線後翻紅，迎來事業第二春。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）
王俐人不爽公開公司名字　網友刷一排吃瓜

王俐人在節目中不避諱地公開該經紀公司名字，不爽開轟「那間公司很爛、非常的爛，它只顧大陸，不在乎台灣的市場」，不少吃瓜的網友聽到該公司名字，不敢置信地說：「終於知道為什麼演藝圈一直不進步的原因了」、「很有料」、「內容好讚！愛死」、「超棒！這些事情絕對不可能在一般的場合可以知道」、「XX製作公司...WOW」、「水很深！」


相關新聞

王俐人無緣當媽！挨針砸200萬求子夢碎　1原因拒領養：沒那麼大愛

王俐人全裸只用毛巾遮2點！鏡子反射超辣一幕　出浴保養片全公開

獨／王俐人才登SWAG就被討千萬債　駁酬勞800萬：一毛都沒拿到

王俐人IG營收是李珠珢的7倍！月撈183萬輾壓女神　PTT點關鍵優勢

楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。