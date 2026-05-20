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女星王俐人日前在社群公開自己穿著清涼、素顏吹頭髮的影片，畫面曝光後已經突破百萬次觀看，她登上《百靈果News》節目時坦言，自己沒有想過影片反響會這麼好，也很意外自己的素顏獲得大家的喜愛。王俐人分享，最初拍攝吹頭髮影片，其實是為了幫一位剛生完孩子、需要收入的朋友推廣吹風機團購，她透露，自己原本習慣帶私人吹風機出國，沒想到在當地卻因為電壓問題損壞，才讓她開始改用這款產品，也因此決定親自拍影片分享使用心得。沒想到，這支完全沒有刻意包裝的影片，反而意外爆紅，王俐人回憶當時只是洗完澡後穿著睡衣、頂著素顏，把手機架在鏡子前，一邊吹頭髮一邊錄影，整體氛圍非常生活化，原本以為只是再普通不過的居家畫面，甚至覺得「很安全」，沒想到竟意外成為觀眾眼中的「流量密碼」。更有趣的是，王俐人還因此發現自己吹一次頭髮居然要花上9分鐘，為了避免影片太單調，她開始自學剪輯軟體，嘗試把內容節奏調整得更流暢，也慢慢摸索出自己的拍攝風格。不過讓她意外的是，粉絲似乎特別喜歡她沒化妝的樣子，她過去一直覺得素顏上鏡可能不夠完美，但後來發現觀眾其實更愛看她卸妝後、穿睡衣吹頭髮，甚至分享生活瑣事的真實模樣，這樣毫無包裝感的互動，反而讓王俐人和觀眾們建立起更深的連結。