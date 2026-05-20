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▲M1A2T戰車高速甩尾，展現優異機動性能。（圖／記者呂炯昌攝）

▲M1A2T戰車7組承載輪能分散接地壓力。（圖／記者呂炯昌攝）

今（20）日是賴清德總統就職2週年，因應中共軍事恐嚇威脅，展現戍衛疆土堅實能力與決心。聯兵584旅聯兵3營今日清晨執行M1A2T戰車戰備偵巡任務，機動前往新竹地區遂行重要目標及關鍵基礎設施防護演練，並編組 CM32、CM33八輪甲車及拖式飛彈車等兵力，執行反滲透、反空（機）降等課目，透過實兵、實地、實車方式，驗證部隊快速應變與地區防衛能力，展現陸軍實戰化訓練成果。其中M1A2T戰車在公路上高速行駛急轉彎，展現優異機動性能。此次戰備偵巡於凌晨展開，官兵於天色未明前即完成機動前整備作業，針對戰車、武器裝備、動力系統及通信裝備實施檢查，並完成任務提示、通信構聯及命令下達，確認編組官兵熟稔任務分工與應處程序，驗證部隊接獲命令後，能迅速完成戰備整備並投入作戰任務能力。M1A2T戰車離開營區後，採180度轉彎方式進入台一線，其中一輛M1A2T戰車因轉彎角度過大，呈現甩尾狀態，車尾距離路旁電桿與民間車輛距離不到10公尺，但戰車駕駛憑藉技術快速拉回，展現M1A2T戰車1500匹馬力燃氣渦輪引擎的優異性能。M1A2T戰車車隊隨後由監偵排擔任前導與警戒任務，掩護車隊通過重要道路及橋梁節點，戰車編隊亦實際通過新竹白地橋，並採取「拉大車距、分批快速」通過等作法，降低遭敵火力鎖定風險；透過仿真實戰情境演練，不僅驗證部隊長距離機動與道路通行能力，更強化官兵在高壓環境下之戰場應變與臨戰處置能力，展現新式主戰裝備具備快速部署及遂行防衛作戰任務效能。聯兵584旅聯兵三營營長黃禎詠中校受訪表示，M1A2T為敵軍必定優先攻擊的「高價值目標」，因此在車隊通過舊港大橋與白地橋時，採取「拉大車距、逐車分批通過」的戰術，同時會由監偵排與砲兵部隊先期於橋樑南岸建立掩護，避免車輛過度集中於橋上，成為敵軍一次性火力打擊的目標，藉此提高戰場存活率。針對前陸軍司令李翔宙質疑戰車過重、橋樑承載不足，黃禎詠中校表示，因為戰車透過7顆承載輪釋放到路面上，一平方公分接地壓力僅1.1公斤而已，相對地重型大卡車只有10顆輪胎，接地壓力接近快9公斤，是不會對橋面造成影響。