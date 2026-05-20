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▲《逐玉》張凌赫（下）臉畫太白，被粉絲說是粉底液將軍，因而聯想起何潤東（上）過往飾演的項羽，走的是霸氣形象。（圖／微博＠老友lya）

中國綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2026第6季》（以下簡稱《披哥6》）即將在2026年暑期檔8月開播。回顧上一季，節目曾因賽制與數據下滑面臨停播或擱置風險，但隨著同期姊妹節目《浪姐7》憑藉直播模式在商業與熱度上大獲成功，成功讓《披哥6》滿血復活，並獲得大批贊助商的強力回歸。據了解，本季將以「破局哥哥」為核心主題，賽制迎來顛覆性革新，將採全直播製，一份涵蓋老中青三代的30人豪華擬邀名單更在網路瘋傳，包括何潤東、林宥嘉、羅志祥等人，都在名單上。根據目前流出的多個爆料版本，粉絲也將30位哥哥歸納為四大方向，一是螢幕傳奇組，走的是港劇男神情懷殺），可能的代表藝人有張衛健、古巨基、何潤東、陳浩民，這一組堪稱童年男神大集結，一亮出就是滿滿的時代眼淚，其中還有因《逐玉》連帶爆紅的何潤東，呼聲極高。第二組是舞台王者組，可能的代表藝人有周傳雄、騰格爾、金志文、羅志祥和林宥嘉，當情歌教父周傳雄對上實力派唱將林宥嘉，讓音樂舞台的品質保證直接拉滿，羅志祥若參賽，他的舞技和表演，也會讓比賽更有看點。第三組為跨界先鋒組，以演員為主，預計代表藝人有宋小寶、武藝、陸虎、蔣龍。第四組是國際面孔，可能邀請的藝人包括有泰國人氣明星尹浩宇（Patrick）近期因《逐玉》裡張凌赫的「粉底液將軍」扮相，讓何潤東過往飾演的經典角色「項羽」在網路上被考古翻紅，使他暴漲200萬粉絲、突然多出6個代言，外傳已被芒果台節目組視為不可錯過的流量密碼。不過，硬漢形象的他能否適應高強度的唱跳舞台，也成為觀眾議論的焦點。據了解，《披哥6》將首次採用公演全程直播形式，與同期的《浪姐7》、《歌手2026》強強聯手，一起打造芒果台的暑假黃金檔期，正式參賽者名單需待官宣公布。