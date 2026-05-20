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▲香繼光旗下還有從日本引進的「日本橋海鮮丼辻半」與「金子半之助」。（圖／三井不動產集團提供）

通過國際級ISO22000認證 還實施 HACCP計劃

注入歡樂元素 外國店也要用中文喊出口號

小知識報你知／什麼是「創櫃板」？

香繼光集團創立於1973年，從臺中繼光街「繼光香香雞」路邊攤起家，歷經逾半世紀，集團版圖橫跨臺灣、香港、大陸、美加、東南亞等地域，全球門市總數突破400家，仍在持續擴張中，並將於今（20）日正式登錄創櫃板。香繼光不諱言透露，近年更砸下重金打造「中央廚房」與標準化一條龍製程，才能精準掌握每一塊炸雞的酥脆度跟肉汁程度。除了本業繼光香香雞的炸雞之外，香繼光集團近年也陸續引進了日本第一天丼「金子半之助」、東京第一海鮮丼「日本橋海鮮丼辻半」兩品牌進來臺灣，因此近年積極推動台式炸雞品牌國際化，透過直營、加盟及代理模式多管齊下，全球總店數已突破400家，業務版圖除台灣與中國外，更一路擴及香港、馬來西亞、加拿大、菲律賓及越南。分店眾多，要穩定住品質，確保「在溫哥華吃的炸雞跟台中繼光街的味道一樣」，背後全靠不為人知的餐飲黑科技。香繼光近年砸下重金打造「中央廚房」與標準化一條龍製程，透過全自動化與系統化管理，才能精準掌握每一塊炸雞的酥脆度跟肉汁程度。香繼光集團表示，近年來積極投入中央廚房及標準化製程之建立，透過自動化與系統化管理，不僅提升生產效率，亦能確保產品品質之穩定性與一致性。還依據 ISO22000:2018 國際標準建立完整之食品安全管理系統，要求各相關單位落實執行並持續改善，以確保系統有效運作。同時制定並實施 HACCP計劃，針對中央廚房加工品及各製程產品進行檢測與管控，確保符合食品安全及品質標準。藉由制度化與標準化的食安管理，不僅確保消費者安全，更進一步提升品牌信賴度與市場競爭力。另外，香繼光集團執行長黃智雄也分享過一個有趣的點，就是繼光香香雞堅持要注入「歡樂元素」，他說：「客人來吃炸雞，就是一種發洩，入店第一時間，就要感受溫暖。」因此在每個國家的繼光門市，在炸雞起鍋那一刻，都得用中文喊出：「香噴噴、熱騰騰的炸雞起鍋了！要買的客人請趕快！」而在等待時間，服務生也會唱〈繼光香香雞之歌〉，為的是了形成有特色的服務文化，也能讓消費者產生鮮明記憶。想當香香雞股東卻在股票交易 APP 裡搜不到？因為它登錄的是「創櫃板」 (GISA)，這是櫃買中心專為微型新創企業設計的助跑道，側重「輔導」而非「交易」。一、無公開交易： 創櫃板僅提供籌資功能，沒有次級市場（無法像一般股票隨買隨賣），因此看盤 APP 找不到股價資訊。二、認購有上限： 為保護投資人，一般投資人（非專業投資人）全年度認購總額上限為 15 萬元。三、上市櫃先修班： 它是企業邁向興櫃、上市櫃前的「搖籃」，雖然流動性極低，卻是發掘未來產業明星的隱藏基地。